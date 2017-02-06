В неимоверной популярности Брюса Ли вряд ли приходится сомневаться. Почти все знают, кто он и чем прославился, однако некоторые аспекты его жизни были непубличны и не особо известны.





1. Он не придерживался ни одного из классических стилей боевых искусств

Все знают, что Брюс Ли был мастером боевых искусств. Обычно даже говорят, что он был мастером кунг-фу, но правда в том, что он не придерживался ни одного из стилей на 100%. То есть нельзя сказать, что Брюс Ли не знал, что делает, просто он взял понемногу из разных видов боевых искусств. В 1957 году Ли стал учеником гонконгского мастера Ип Ман, который обучил его искусству Вин Чунь, так что, можно сказать, именно Вин Чунь был его ведущим стилем.

2. Он изобрел свой собственный стиль боевых искусств

Покинув Гонконг, Ли начал разрабатывать собственный стиль на основе Вин Чунь и назвал его Чжэнь Фан Гун Фу (Ли Чжэнь Фан – китайское имя Брюса Ли). Он открыл студию боевых искусств в Сиэтле и продолжал развивать свой стиль, разработав Джит Кун в 1967 году. Это система борьбы, которая отказывается от жесткости установленных форм, но делает акцент на практичности, гибкости, эффективности, скорости и даже конкретном телосложении. Брюс Ли называл Джит Кун «стилем без стиля» и подчеркивал отказ от формализованного подхода к обучению боевым искусствам.

3. В детском возрасте Брюс Ли сыграл главные роли в 20 гонконгских фильмах





Мало кто знает, что до своей всемирной кинославы Брюс Ли снимался в гонконгских фильмах, начиная с трехмесячного возраста, а к 18 годам в его активе уже было пару десятков кинолент. Его последняя детская роль – фильм «Сирота» 1960 года. Эти работы Брюса Ли были неизвестны за пределами Китая и Гонконга, но и секрета из них никто не делал. Все ленты можно найти в гонконгском архиве, но без английского перевода.

4. Он популяризировал свой коронный однодюймовый удар

Помните сцену из «Убить Билла-2», когда Невеста (Ума Турман) похоронена заживо, но выбирается из гроба с помощью такого удара? Большинство людей думают, что это выдумка или фокус, но Брюс Ли часто демонстрировал на своих выступлениях именно такой удар, генерирующий силу на малом расстоянии. Фактически однодюймовый удар – это искусный микс положения тела (бедер), концентрации энергии и, собственно, удара кулаком.

5. Он был поэтом и философом





Брюс Ли изучал поэзию и философию в школе и даже неоднократно публиковался. Во время учебы в Университете штата Вашингтон он занимался изучением азиатской и западной философии, которая включала в себя элементы буддизма, даосизма и учения Кришнамурти. Можно сказать, что боевые искусства были для него способом выражения этой философии. Ли также писал стихи, хотя по американским меркам его лирика была мрачновата и обращена к загадкам человеческой психики.

6. Его движения были столь молниеносны, что камера не могла их зафиксировать

Скорость движений Брюса Ли стала легендой, поскольку он бросал вызов логике, физике и законам природы. Сам же Брюс Ли говорил, что такая скорость возможна, если правильно питаться и держать свое тело в совершенном состоянии. Его удары действительно были настолько неправдоподобно молниеносны, что камера не успевала их фиксировать. Во многих боевых сценах его даже просили замедляться, чтобы бой выглядел реалистично.

7. В США вышло только пять его художественных фильмов, причем последний выпущен уже после смерти





Кто-то может помнить Брюса Ли в роли Като («Зеленый шершень», 1966), но большинству он преимущественно запомнился в главных ролях в «Выходе дракона» и «Кулаке ярости». К моменту своей смерти в возрасте 32 лет Ли снялся только в пяти американских фильмах. В первой кинокартине «Марлоу» он сыграл эпизодическую роль, а затем последовали «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь дракона» и его самый звездный фильм «Выход дракона», появившийся уже после смерти актера и породивший самую настоящую кунг-фу манию.

8. Он умер от лекарства от головной боли из-за сильной аллергии на обезболивающее

Смерть Брюса Ли была трагическим несчастным случаем. Таблетка от головной боли, содержавшая мепробамат, вызвала аллергическую реакцию и отек мозга. Поклонникам актера трудно признать факт, что человек, заботившийся о правильном питании и физическом совершенстве всю свою сознательную жизнь, мог умереть от одной банальной обезболивающей таблетки. Именно поэтому вскоре начали активно рождаться слухи о заговоре и умышленном убийстве, однако врачебный вердикт был неумолим. Мало того, Брюса Ли можно было спасти, если бы медицинская помощь подоспела пораньше.

9. Его смерть стала началом киноэпохи под названием «брюсэксплуатация»





Итак, смерть Брюса Ли привела к самой настоящей кунг-фу мании на западных рынках, однако к этому повальному увлечению кинопродюсеры подошли с довольно холодным финансовым расчетом, а потому вскоре буквально пачками начали появляться низкокачественные и откровенно отвратительные фильмы с актерами, внешне похожими на Брюса Ли и с созвучными именами: Брюс Лей, Дракон Ли, Брюс Леонг и Брюс Ле.

Текст: Flytothesky.ru