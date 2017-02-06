Смартфоны «поработили» общество. Они изменили наш мир своей простотой и возможностями глобального охвата. Однако на пути к своей славе смартфоны одновременно трансформировали рынки и подорвали благосостояние многих когда-то весьма процветающих отраслей. Какие же ранее популярные и необходимые вещи были вынуждены потесниться под натиском обыкновенного смартфона?





1. Калькуляторы

Увы, но старые добрые калькуляторы ушли в прошлое. Кому нужен один отдельный и занимающий место девайс, если такая функция присутствует в смартфоне, а Google знает все, в том числе и более сложные вычисления? Продавать калькуляторы в наше время – это все равно что продавать машины Тьюринга, тамагочи, радио AM/FM и кассетные видеомагнитофоны.

2. MP3-плееры

Портативные MP3-плееры когда-то были на пике популярности, став массовым явлением. Однако эра IPod принесла возможность хранить всю вашу коллекцию музыки в одном месте и создавать списки воспроизведения. Смартфоны же предлагают варианты: например, сохранение тысяч музыкальных файлов на Micro SD или же сервис бесплатной потоковой (стриминговой) музыки.

3. Аудиокассеты и магнитофоны

Магнитная звуковая пленка имеет увлекательную историю, начиная с кода Морзе и первого телеграфа в 1844 г. В 1963 году компания Philips представила пленочную аудиокассету, а в конце 70-х компания Sony выпустила инновационный Walkman. Затем им на смену пришел CD-плеер, ведь кому нужна бобина или кассета, если вы уже можете выбирать треки по своему желанию? Аудиокассеты и магнитофоны остались только в памяти ностальгирующих людей.

4. Кулинарные книги

Ни одна уважающая себя хозяйка не могла обходиться без кулинарной книги или блокнота, в которые вручную записывались рецепты. Теперь же такие книги стали украшением полок, винтажным предметом или антиквариатом из полузабытого времени. В настоящее время для инструкций по приготовлению пищи и сохранения рецептов существует неимоверное количество мобильных приложений.

5. Услуги такси без мобильного приложения

Такси – старый, надежный и даже отчасти уютный сервис. Он по-прежнему существуют в городах, но их службы предпочитают переселиться в мобильные приложения. Миром пассажирских перевозок правит Uber и Lyft. Вы еще помните какие-то телефонные номера такси? Сегодня вы можете вызвать машину в несколько кликов на смартфоне.

6. Цифровые фотоаппараты

Когда-то к фотоаппаратам требовались чехлы, штативы, шейные ремни и крышки объектива. Компания Kodak построила целую империю на пленочных фотоаппаратах и даже прекрасно пережила конкуренцию в образе продукции Polaroid. Угроза пришла в виде фотоаппаратов цифровых, моментально завоевавших рынок и предпочтения потребителей. Но затем появился смартфон. Зачем тратить немаленькую сумму на цифровик, если в любом современном телефоне есть маленькая встроенная камера?

7. Навигационные устройства GPS

Одно время мобильные телефоны и устройства GPS сосуществовали вполне мирно. Но теперь детища Google и Apple вытеснили GPS-навигаторы, и все это потому, что ваш смартфон уже отлично может выполнить эту функцию. Столь популярный iPhone от Apple не просто покажет, как добраться из точки А в точку Б – он еще по ходу позволит вам подобрать всех Покемонов.

8. Портативные игровые устройства без беспроводной связи

Всевозможные портативные игры сначала вынуждены были потесниться, уступая место первым моделям мобильных телефонов, в которых обычно всегда присутствовали какие-то простенькие игрушки. А затем мир мобильных игр устроил революцию. Теперь люди хотят смартфоны, в которых присутствует широкий набор игровых вариантов и возможности их скачивать.

9. Универсальные пульты дистанционного управления

Универсальные пульты дистанционного управления когда-то решили проблему вечно терявшихся телевизионных пультов ДУ. Сегодня этот процесс сокращен до следующих шагов:

Шаг 1. Загрузите и откройте приложение универсального пульта.

Шаг 2. Нажмите на иконку, чтобы включить программу.

10. Портативные DVD-плееры

Портативный DVD-плеер нынче интересен только для людей, которые не в силах расстаться со своей DVD-коллекцией. Теперь вы можете хранить фильмы в облаке и смотреть их в зависимости от вашего желания и настроения (при наличии Интернета, конечно). Если на смартфоне смотреть фильм вам неудобно, то всегда можно задействовать функцию зеркального дублирования на планшете.

Текст: Flytothesky.ru