От первого свидания к настоящей любви





Вы можете представить себе бизнесмена, инвестирующего средства в компанию, о которой ничего не известно? Едва ли, так как слишком высоки риски. Между тем, подобным образом обстоят дела с новыми отношениями: вы вынуждены инвестировать в человека, о котором совершенно ничего не знаете, делая ставку на то, что он, вероятно, вам подойдет. Риски неудачи при этом, к сожалению, довольно высоки. Тем не менее, человеческие отношения – это не бизнес, и порой нас тянет к абсолютно незнакомому человеку так сильно, что кажется, будто у нас вовсе нет никакого выбора. Проблема усугубляется тем, что процесс формирования эмоциональной привязанности к новому партнеру обгоняет процесс его познания.

Можно ли защитить себя от приносящих разочарование и боль отношений? Психологи сформулировали несколько советов, которые помогут обуздать свое сердце и начать новые отношения, не теряя головы.

Совет № 1. Не обожествляйте партнера

Если в начале отношений вы смотрите на партнера, как на Бога, то проблем не избежать. Никогда не позволяйте себе думать о незнакомом человеке, как об избранном, единственном, предназначенным вам судьбой. Это очень нелегко, но вы должны оставаться реалистичным и объективным в оценке своей новой пары. Не можете справиться сами – узнайте мнение близкого друга.

Совет № 2. Не спешите в постель

Звучит старомодно, но не спешите прыгать в кровать. Если вы относите себя к тем (а таких, по статистике, более 95%), кто не собирается беречь себя до свадьбы, то все-таки не следует спешить начать половую жизнь до тех пор, пока новые отношения не станут хоть сколь-нибудь продолжительны. Поверьте, только так вы успеете объективно оценить вашу эмоциональную совместимость до того, как половые гормоны возьмут все под свой контроль.

Совет № 3. Не спешите знакомить новую пассию с семьей

Ваши друзья и семья не должны знакомиться с вашей новой парой до того, как ваши отношения не продлятся хотя бы месяц, на протяжении которого они будут вполне успешны. Если вы встречаетесь всего несколько недель, и в этот период хоть что-нибудь в новом партнере успело вас обеспокоить, добавьте к этому строку дополнительный месяц, который позволит вам разобраться в сложившейся ситуации и правильно оценить серьезность проблемы.

Совет № 4. Используйте установки

Держите в голове несколько полезных психологических установок, которые помогут успокоиться и не терять объективности, когда эмоции вас захлестнут. Примеры таких установок, которые следует повторять про себя или написать на листочках и развесить по всему дому, следующие. “Важно то, насколько вам нравится новый партнер, а не то, насколько вы сами нравитесь ему”. “Если этому суждено случится, она/он позвонит, если нет, у меня будет больше сил на поиски кого-то действительно мне подходящего”.

В период влюбленности очень сложно не терять головы, но вполне возможно притормозить свое сердце и объективно оценить партнера, что, без сомнений, застрахует от больших разочарований в будущем.

Текст: Flytothesky.ru