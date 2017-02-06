Сегодня Фактрум собрал для читателя презабавные анекдоты, после прочтения которых вы будете сиять широкой улыбкой!





— Самое сложное — это ходить в горы вдвоём. Ну, вот представь, каждый день просыпаешься и видишь одну и ту же рожу.

— Знаешь, многие люди так и живут. И даже детей воспитывают. Это называется семья.