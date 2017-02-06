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10 потрясающих анекдотов, способствующих появлению улыбки на лице

07.02.2017 11:14 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Сегодня Фактрум собрал для читателя презабавные анекдоты, после прочтения которых вы будете сиять широкой улыбкой!

10 потрясающих анекдотов, способствующих появлению улыбки на лице

— Самое сложное — это ходить в горы вдвоём. Ну, вот представь, каждый день просыпаешься и видишь одну и ту же рожу.
— Знаешь, многие люди так и живут. И даже детей воспитывают. Это называется семья.

 
 
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Люди, которые часто и много смеются, имеют все шансы прожить дольше, чем хмурые и грустные. Ведь смех продлевает жизнь, притягивает весёлых людей и помогает...

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