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Топ-модель раскрыла секрет как носить каблуки весь день и не уставать!

07.02.2017 11:32 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум спешит открыть один секрет от профессиональной модели, который поможет ходить на каблуках, не мучаясь от боли!

Топ-модель раскрыла секрет как носить каблуки весь день и не уставать!
Mirror.co.uk

Мари Хелвин была популярной моделью в 70-х годах, и ей приходилось подолгу находится на высоких каблуках. Конечно, это вызывало боли в ногах и вынуждало девушку носить обувь на плоской подошве в обычной жизни. Но даже в зрелом возрасте на показы и светские мероприятия она обязательно приходила в элегантных туфельках на шпильке. И лишь недавно Мари открыла свой секрет.

Чтобы комфортно чувствовать себя на высоких каблуках нужно лишь связать вместе третий и четвертый пальцы на ногах. Сделать это можно при помощи эластичной ленты, бинта или лейкопластыря.

Сама Мари утверждает, что этот способ помогает избегать боли в ногах потому, что тогда уходит напряжение с пяток, а мышцы стопы сами выравниваются, снижая неприятные ощущения.

 
 
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У любой девушки наверняка есть красивые туфли, в которых она может только сидеть. Но ведь так хочется быть женственной и грациозно вышагивать на высоких...

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