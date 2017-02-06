Фактрум спешит открыть один секрет от профессиональной модели, который поможет ходить на каблуках, не мучаясь от боли!

Мари Хелвин была популярной моделью в 70-х годах, и ей приходилось подолгу находится на высоких каблуках. Конечно, это вызывало боли в ногах и вынуждало девушку носить обувь на плоской подошве в обычной жизни. Но даже в зрелом возрасте на показы и светские мероприятия она обязательно приходила в элегантных туфельках на шпильке. И лишь недавно Мари открыла свой секрет.

Чтобы комфортно чувствовать себя на высоких каблуках нужно лишь связать вместе третий и четвертый пальцы на ногах. Сделать это можно при помощи эластичной ленты, бинта или лейкопластыря.

Сама Мари утверждает, что этот способ помогает избегать боли в ногах потому, что тогда уходит напряжение с пяток, а мышцы стопы сами выравниваются, снижая неприятные ощущения.