Фактрум рассказывает классную историю про девушку и современные технологии!





Гуляю я вчера с ребёнком и вижу занимательную картину: девушка пытается припарковаться в забитом машинами дворе. На удивление, параллельная парковка её удаётся на славу, девушка уверенно крутит рулём то в одну, то в другую сторону.

Вдруг замечаю, что она прислушивается к каким-то командам, доносящимся из динамиков авто. Через пару минут девушка ставит свою машину ровнехонько между двумя другими и выходит. Любопытно стало, подхожу к ней и спрашиваю:

— А что это у вас за парковочная система такая? Новая, что ли, какая-то?

— Ой, да это муж мной по телефону управлял, вон, видите, из окна выглядывает.