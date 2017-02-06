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Лучший в мире парковочный ассистент
07.02.2017 11:26 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает классную историю про девушку и современные технологии!
Гуляю я вчера с ребёнком и вижу занимательную картину: девушка пытается припарковаться в забитом машинами дворе. На удивление, параллельная парковка её удаётся на славу, девушка уверенно крутит рулём то в одну, то в другую сторону.
Вдруг замечаю, что она прислушивается к каким-то командам, доносящимся из динамиков авто. Через пару минут девушка ставит свою машину ровнехонько между двумя другими и выходит. Любопытно стало, подхожу к ней и спрашиваю:
— А что это у вас за парковочная система такая? Новая, что ли, какая-то?
— Ой, да это муж мной по телефону управлял, вон, видите, из окна выглядывает.
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Мужчины частенько потешаются над девушками за рулем. Но изобретательные милые дамы иногда могут дать фору даже водителям с большим стажем!
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