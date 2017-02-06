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Уморительные анекдоты про семейные отношения, вызывающие громкий смех
07.02.2017 11:42 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает забавные анекдоты про мужей и жен, которые заставят вас хорошенько похохотать!
— Вчера в нашу квартиру забрался вор.
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Если оба супруга обладают хорошим чувством юмора, то им удаётся избегать множества неприятных ситуаций. Как же можно злиться на любимого мужа, если он вас...
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