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Самое пушистое место на Земле

07.02.2017 11:58 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет показать читателю милых обитателей и обитательниц японской Деревни лис, которые точно тронут ваше сердце!

Дзао Кицунэ Мура была открыта около двадцати лет назад, цена входного билета — всего 1 доллар

Самое пушистое место на Земле
Источник фотографий: Boredpanda.com

На территории деревни можно познакомиться не только с обычными рыжими лисами, но и с платиновыми, серебряными, арктическими синими и темными

Самое пушистое место на Земле

Приезжающим сюда туристам запрещают трогать и кормить лис, но этими правилами часто пренебрегают

Самое пушистое место на Земле

Впрочем, за все время существования деревни не было зафиксировано ни одного случая заражения человека от лис, поэтому на такое смотрят равнодушно

Самое пушистое место на Земле

Самое пушистое место на Земле

Самое пушистое место на Земле

Самое пушистое место на Земле

Самое пушистое место на Земле

Самое пушистое место на Земле

Самое пушистое место на Земле

Самое пушистое место на Земле

Самое пушистое место на Земле

Самое пушистое место на Земле

Самое пушистое место на Земле

Самое пушистое место на Земле

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 22
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На севере острова Хонсю в Японии есть уникальное место — Дзао Кицунэ Мура, что можно перевести как «Деревня лис». Здесь живёт около сотни лисичек самых различных...

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