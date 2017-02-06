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Самое пушистое место на Земле
07.02.2017 11:58 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум хочет показать читателю милых обитателей и обитательниц японской Деревни лис, которые точно тронут ваше сердце!
Дзао Кицунэ Мура была открыта около двадцати лет назад, цена входного билета — всего 1 доллар
На территории деревни можно познакомиться не только с обычными рыжими лисами, но и с платиновыми, серебряными, арктическими синими и темными
Приезжающим сюда туристам запрещают трогать и кормить лис, но этими правилами часто пренебрегают
Впрочем, за все время существования деревни не было зафиксировано ни одного случая заражения человека от лис, поэтому на такое смотрят равнодушно
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На севере острова Хонсю в Японии есть уникальное место — Дзао Кицунэ Мура, что можно перевести как «Деревня лис». Здесь живёт около сотни лисичек самых различных...
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