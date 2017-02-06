Фактрум рассказывает удивительную историю про нигерийского мальчика, чье имя «Hope» переводится с английского как «Надежда».
В январе 2016 года весь мир всколыхнула фотография чернокожего мальчика, которого поила водой Аня Ринггрен Ловен
А это фото сделано недавно в день, когда Хоуп пошёл в школу!
От маленького мальчика отказались родители, посчитав его колдуном. Вину за это несет местная религиозная община, которая обвиняет малышей в колдовстве и предлагает свои услуги по их «лечению» за большие деньги
Волонтёры из Дании, обнаружив Хоупа, сразу же отвезли его в госпиталь, где у ребёнка диагностировали крайнюю степень истощения и нашли червей в желудке
Через 8 месяцев после лечения мальчик стал набирать вес и чувствовать себя намного лучше
Местный парикмахер даже бесплатно постриг его, чтобы мальчик начал новую жизнь с новой стрижкой
В этом радостном толстеньком ребёнке теперь нельзя узнать того умирающего мальчика
Сегодня Хоуп живёт в детском доме вместе с такими же брошенными детьми
Глядя на открытую улыбку и добрые глаза Хоупа нельзя подумать, что он может иметь какое-то отношению к колдовству, как думали его родители
Детский приют, организованный Аней Ринггрен Ловен, стал для Хоупа настоящим домом
Аня проводит много времени вместе с мальчиком, который полюбил её всем сердцем
«У всех детей есть права, и эти права должны быть надежно защищены» — говорит Аня
Всего за один год, наполненный любовью и заботой, мальчик Хоуп получил надежду на светлое будущее
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