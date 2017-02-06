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Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!

07.02.2017 11:51 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает удивительную историю про нигерийского мальчика, чье имя «Hope» переводится с английского как «Надежда».

В январе 2016 года весь мир всколыхнула фотография чернокожего мальчика, которого поила водой Аня Ринггрен Ловен

Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!
Источник фотографий: Boredpanda.com

А это фото сделано недавно в день, когда Хоуп пошёл в школу!

Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!

От маленького мальчика отказались родители, посчитав его колдуном. Вину за это несет местная религиозная община, которая обвиняет малышей в колдовстве и предлагает свои услуги по их «лечению» за большие деньги

Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!

Волонтёры из Дании, обнаружив Хоупа, сразу же отвезли его в госпиталь, где у ребёнка диагностировали крайнюю степень истощения и нашли червей в желудке

Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!

Через 8 месяцев после лечения мальчик стал набирать вес и чувствовать себя намного лучше

Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!

Местный парикмахер даже бесплатно постриг его, чтобы мальчик начал новую жизнь с новой стрижкой

Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!

В этом радостном толстеньком ребёнке теперь нельзя узнать того умирающего мальчика

Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!

Сегодня Хоуп живёт в детском доме вместе с такими же брошенными детьми

Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!

Глядя на открытую улыбку и добрые глаза Хоупа нельзя подумать, что он может иметь какое-то отношению к колдовству, как думали его родители

Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!

Детский приют, организованный Аней Ринггрен Ловен, стал для Хоупа настоящим домом

Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!

Аня проводит много времени вместе с мальчиком, который полюбил её всем сердцем

Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!

«У всех детей есть права, и эти права должны быть надежно защищены» — говорит Аня

Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!

Всего за один год, наполненный любовью и заботой, мальчик Хоуп получил надежду на светлое будущее

Год назад этот ребёнок из Нигерии умирал от голода. Но посмотрите на него сейчас!

 
 
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Год назад волонтёр из Дании Аня Ринггрен Ловен встретила в Нигерии маленького мальчика, который умирал от голода. Родители его бросили, потому что, согласно...

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