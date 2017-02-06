﻿ Учительница придумала, как заставить детей делать «домашку» с радостью. 21.by
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Учительница придумала, как заставить детей делать «домашку» с радостью

07.02.2017 12:13 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум рассказывает об умной учительнице, нашедшей идеальный подход к своим ученикам, благодаря которому они даже рады её заданиям!

Учительница придумала, как заставить детей делать «домашку» с радостью

Сегодня подруга мне рассказала, как её коллега — учительница по немецкому языку задаёт своим детям работу на дом. В конце урока она принимается остервенело ругать составителей учебников и школьной программы, приговаривая:

— Да что же это такое? Они совсем с ума сошли там, что ли? Как же можно давать детям на перевод три текста, тридцать слов на запоминание, да еще и четыре упражнения на грамматику?! Знаете, дети, я вас сегодня пожалею: сделайте только два текста, выучите двадцать слов, а упражнений можете выполнить только три.

Дети рады такому исходу дела, стараются, учительницу обожают. А учительница втихомолку посмеивается: на самом деле, по программе и того меньше задавать нужно!

 
 
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Если у вас есть ребёнок-школьник, то вы наверняка знаете, как сложно бывает заставить его делать уроки. И дело даже не в том, что ему это неинтересно, а в том, что...

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