А Фактрум рассказывает об умной учительнице, нашедшей идеальный подход к своим ученикам, благодаря которому они даже рады её заданиям!





Сегодня подруга мне рассказала, как её коллега — учительница по немецкому языку задаёт своим детям работу на дом. В конце урока она принимается остервенело ругать составителей учебников и школьной программы, приговаривая:

— Да что же это такое? Они совсем с ума сошли там, что ли? Как же можно давать детям на перевод три текста, тридцать слов на запоминание, да еще и четыре упражнения на грамматику?! Знаете, дети, я вас сегодня пожалею: сделайте только два текста, выучите двадцать слов, а упражнений можете выполнить только три.

Дети рады такому исходу дела, стараются, учительницу обожают. А учительница втихомолку посмеивается: на самом деле, по программе и того меньше задавать нужно!