Фактрум делится с читателем десятком конфузов, собранных на просторах Интернета.





Иду сегодня с десятилетним сыном, держа его за руку. Вдруг навстречу знакомая, видит нас и говорит:

— Ой, такой большой мальчик, а до сих пор за ручку с мамой ходишь…

А сынок не растерялся, поднял на меня глаза и отвечает:

— Мамочка, у тёти уже дети выросли, вот она тебе и завидует! Ты не переживай, я сейчас тебя ещё и поцелую!