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10 забавных жизненных историй про неловкие ситуации

07.02.2017 12:07 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем десятком конфузов, собранных на просторах Интернета.

10 забавных жизненных историй про неловкие ситуации

Иду сегодня с десятилетним сыном, держа его за руку. Вдруг навстречу знакомая, видит нас и говорит:

— Ой, такой большой мальчик, а до сих пор за ручку с мамой ходишь…

А сынок не растерялся, поднял на меня глаза и отвечает:

— Мамочка, у тёти уже дети выросли, вот она тебе и завидует! Ты не переживай, я сейчас тебя ещё и поцелую!

 
 
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Бывало у вас такое, что вы что-то сделаете или скажете, а потом ощутите чувство стыда? Конечно, это неприятно, но если относится к неловкой ситуации с чувством...

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