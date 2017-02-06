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4 секрета приготовления «правильных уральских пельменей»
07.02.2017 12:21 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум делится с читателем четырьмя рецептами приготовления пельменей, которые вы просто обязаны попробовать!
Вареные пельмени
Налейте в кастрюлю воды, наполнив только её половину, и подождите закипания. Добавьте в воду немного соли, пару горошин чёрного перца, лавровый лист и куркуму. После закипания бросьте в воду замороженные пельмени, помешайте и дождитесь, когда они всплывут. Потом медленно влейте в кастрюлю стакан очень холодной воды, и варите пельмени еще пять минут после повторного закипания воды. Холодная вода, добавленная в кипяток, помогает раскрыться вкусу теста и делает его более мягким.
Пельмени на пару
Этот рецепт подходит для крупных пельменей, которые при варке остаются не до конца готовыми. Чтобы получить вкусные паровые пельмешки, в чашу пароварки добавьте чистую воду до метки, и в неё положите лавровый лист и немного перца горошком. Специальную решётку для пароварки надо смазать маслом и положить на неё пельмени, а после накрыть крышкой и подождать полчаса до готовности.
Жареные на сковороде пельмени
Этот рецепт самый простой и быстрый. Нужно лишь разогреть сковороду с растительным или оливковым маслом и выложить на неё пельмени, обжарив их с обеих сторон. После надо добавить специи и соль и налить в сковороду немного воды, чтобы она закрыла пельмени наполовину, и убавить огонь. Пельмени будут готовы, когда вся вода из сковородки выпарится.
Пельмени в мультиварке
Очень необычное блюдо для тех, у кого есть современная мультиварка. Выложите замороженные пельмени так, чтобы они покрыли всё дно чаши, и добавьте соус. Его можно сделать из сметаны и воды, смешанных в пропорции один к двум, с добавлением любимых специй и соли. Пельмени следует залить соусом так, чтобы они полностью были им покрыты. Готовить такие пельмешки рекомендуется в режиме «Выпечки» около двадцати минут. После окончания программы можно добавить натёртый сыр, перемешать и оставить на десять минут, чтобы он расплавился.
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Пельмени — настолько простое блюдо, что с его приготовлением справится даже ребёнок. Но и у них есть свои секреты, узнав которые, можно получить невероятно...
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