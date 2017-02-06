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15 фото, доказывающих, что жизнь куда круче, чем фотошоп!
07.02.2017 12:35 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум спешит познакомить читателя с этим колоритным персонажем! По секрету скажем, что под именем Мишаня Зубр скрывается тольяттинец Виталий Шаронов.
Сам автор фото — Мишаня. Автопортрет на фоне ковра
Это не девушка Мишани, а его соседка. Парень говорит, что она, конечно, красивая, но жениться на ней он не будет, у него есть девушка
Одна из женщин в Мишаниной жизни — Лариса. «Баба хороша, только пьёт много» — говорит Мишаня
Блюдо ресторанного уровня от Мишани Зубра
Парень просто мастер в описании блюд. «Мать утятинку приготовила вкуснятина, ужин мой ещё картошка под сливкою и грибом». Утрите слюнки, господа!
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