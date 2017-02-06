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15 фото, доказывающих, что жизнь куда круче, чем фотошоп!

07.02.2017 12:35 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум спешит познакомить читателя с этим колоритным персонажем! По секрету скажем, что под именем Мишаня Зубр скрывается тольяттинец Виталий Шаронов.

Сам автор фото — Мишаня. Автопортрет на фоне ковра

Щас пиво ебану а вы че тварите твари

Фото опубликовано Зубр (@zubor88)

 

Это не девушка Мишани, а его соседка. Парень говорит, что она, конечно, красивая, но жениться на ней он не будет, у него есть девушка

С Любочкой Синельниковой!

Фото опубликовано Зубр (@zubor88)

 

Одна из женщин в Мишаниной жизни — Лариса. «Баба хороша, только пьёт много» — говорит Мишаня

С Лариской Дерябиной баба хороша ток бухает многа. На балконе курим

Фото опубликовано Зубр (@zubor88)

 

Блюдо ресторанного уровня от Мишани Зубра

Обед по расписанию ! #вкуснятина#каквресторане

Фото опубликовано Зубр (@zubor88)

 

Парень просто мастер в описании блюд. «Мать утятинку приготовила вкуснятина, ужин мой ещё картошка под сливкою и грибом». Утрите слюнки, господа!

Мать утятинку приготовила вкуснятина,ужин мой ещё картошка под сливкою и грибом

 
 
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На просторах социальных сетей частенько можно встретить прекрасных персонажей. Вот, например, простой парень из Новоорска Мишаня Зубр в одночасье стал звездой...

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