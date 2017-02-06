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Про крючки для карнизов. Почему я не знал этого раньше?!
07.02.2017 12:51 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум приоткрывает завесу тайны, которую скрывали, казалось бы, самые обычные крючки для карнизов!
Если ваши шторы вешаются на такие крючки
И вы всю жизнь вставляли их в паз вот так
То знайте, что это неправильно! У этих крючков надо отломить верхнюю часть
И тогда вставить их будет очень легко!
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Каждый, кто хоть раз вешал шторы на специальные крючки, знает, как это трудно и неудобно. Конечно, можно купить шторы и карниз с удобной системой крепления, но мы...
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