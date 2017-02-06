﻿ Про крючки для карнизов. Почему я не знал этого раньше?!. 21.by
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Про крючки для карнизов. Почему я не знал этого раньше?!

07.02.2017 12:51 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум приоткрывает завесу тайны, которую скрывали, казалось бы, самые обычные крючки для карнизов!

Если ваши шторы вешаются на такие крючки

Про крючки для карнизов. Почему я не знал этого раньше?!
Pikabu.ru

И вы всю жизнь вставляли их в паз вот так

Про крючки для карнизов. Почему я не знал этого раньше?!
Pikabu.ru

То знайте, что это неправильно! У этих крючков надо отломить верхнюю часть

Про крючки для карнизов. Почему я не знал этого раньше?!
Pikabu.ru

И тогда вставить их будет очень легко!

Про крючки для карнизов. Почему я не знал этого раньше?!
Pikabu.ru
 
 
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Каждый, кто хоть раз вешал шторы на специальные крючки, знает, как это трудно и неудобно. Конечно, можно купить шторы и карниз с удобной системой крепления, но мы...

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