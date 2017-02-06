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Новая десятка анекдотов, которой стоит поделиться с друзьями

07.02.2017 12:45 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю свежие и классные анекдоты, которыми не стыдно поделиться со знакомыми!

Новая десятка анекдотов, которой стоит поделиться с друзьями

На суде:
— Почему вы ударили коллегу?
— Он одолжил у меня денег на ресторан, на них меня же угостил и сказал: «Будешь должен»!

 
 
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Не секрет, что большинство людей просто обожает всевозможные анекдоты. Конечно, ведь иногда в этих маленьких смешных историях кроется не только повод для смеха,...

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