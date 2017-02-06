Фактрум предлагает читателю свежие и классные анекдоты, которыми не стыдно поделиться со знакомыми!





На суде:

— Почему вы ударили коллегу?

— Он одолжил у меня денег на ресторан, на них меня же угостил и сказал: «Будешь должен»!