|
Молодые люди путешествуют по Австралии и радуют одиноких велосипедистов
07.02.2017 12:59 — Калейдоскоп | Фактрум
Редакция Фактрума сражена наповал простым проявлением человеческой доброты и чувством юмора этих туристов!
Когда парни видят велосипедиста, в одиночку едущего в сторону ближайшего города, то они выбегают из автобуса и натягивают финишную ленту. При помощи этих очаровательных юношей любой велосипедист-любитель может почувствовать себя настоящим профессионалом, только что выигравшим важную гонку. Очень мило, особенно если учесть, что в Австралии расстояние между городами составляет несколько сотен километров и на дороге редко можно встретить людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Австралию каждый год приезжает множество туристов, Вот, например, группа парней колесит по австралийским дорогам в автодоме, смотря на местные...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии