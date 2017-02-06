Редакция Фактрума сражена наповал простым проявлением человеческой доброты и чувством юмора этих туристов!

Когда парни видят велосипедиста, в одиночку едущего в сторону ближайшего города, то они выбегают из автобуса и натягивают финишную ленту. При помощи этих очаровательных юношей любой велосипедист-любитель может почувствовать себя настоящим профессионалом, только что выигравшим важную гонку. Очень мило, особенно если учесть, что в Австралии расстояние между городами составляет несколько сотен километров и на дороге редко можно встретить людей.