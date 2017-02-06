﻿ Молодые люди путешествуют по Австралии и радуют одиноких велосипедистов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Молодые люди путешествуют по Австралии и радуют одиноких велосипедистов

07.02.2017 12:59 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Редакция Фактрума сражена наповал простым проявлением человеческой доброты и чувством юмора этих туристов!

Когда парни видят велосипедиста, в одиночку едущего в сторону ближайшего города, то они выбегают из автобуса и натягивают финишную ленту. При помощи этих очаровательных юношей любой велосипедист-любитель может почувствовать себя настоящим профессионалом, только что выигравшим важную гонку. Очень мило, особенно если учесть, что в Австралии расстояние между городами составляет несколько сотен километров и на дороге редко можно встретить людей.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Австралию каждый год приезжает множество туристов, Вот, например, группа парней колесит по австралийским дорогам в автодоме, смотря на местные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Про крючки для карнизов. Почему я не знал этого раньше?!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика