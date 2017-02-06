Как не спугнуть девушку на первом свидании?





Если ты до сих пор ломаешь голову, почему она игнорирует тебя после первого свидания, мы раскроем глаза на правду! Мужчинам сложно анализировать свои поступки со стороны, потому многие так искренне недоумевают, с чего очередная красотка переходит на прохладные ноты, когда он просто проявил индивидуальность.

Прежде чем величать женщин ведьмами или стервами, подумай, не сел ли ты в лужу, показав себя не с самой выигрышной стороны? Читай 9 мужских типажей, при встрече с которыми ни одна девушка не захочет иметь продолжение…

Тип 1. А-давай-лучше-ты-выбирай

Кто инициирует встречу, тот и заказывает музыку. Прими как факт, что все решения этого вечера придется принимать тебе, иначе дама наречет тебя нерешительным и не способным брать инициативу в свои руки. Какой ресторан выбрать, на какой фильм пойти? Не заваливай ее вопросами в стиле «а чего бы ты хотела?», просто сделай девушку ведомой хотя бы на один вечер. Ты можешь слыть настоящим джентльменом, вежливость у которого в крови. Но она не оценит такой широкий жест, рационально прикинув, что ты просто не способен принимать решений самостоятельно, а значит, и ловить с тобой нечего.

Тип 2. Нытик со стажем

Машина в ремонте, начальник довел до ручки, деньги текут сквозь пальцы? Даме об этом знать необязательно, особенно если ты всерьез вознамерился завести девушку. Мужчины-нытики утомляют. Мало того, что они сливают в тебя весь свой негатив, как в мусорную яму, так еще и высасывают последнюю радость. В конце концов, ты не на сеанс психотерапии пришел, но к женщине, с которой вознамерился провести хороший вечер. Вот и прекрати строить из себя несчастную жертву обстоятельств, включай мозг и ищи позитив!

Тип 3. Мамуленкин сыночка

С одной стороны, теплые отношения с родительницей – сигнал хороший, это значит, она сможет претендовать на такое же нежное отношение. С другой стороны, мужчина, который слишком много времени висит на телефоне, обсуждая с матерью дневной рацион, – уже слишком. Женщины – создания ревнивые, они хотят быть не просто главными, но единственными в жизни мужчины. И если ты за одно свидание успел упомянуть имя матери раз так пять, она не станет соперничать за твое внимание, место любимой уже занято.

Тип 4. Жадина-говядина или вечный экономист

Нет ничего более отталкивающего, чем экземпляр, который кривится при виде счета за ее кофе или обходит десятой дорогой булочную, потому что это слишком «расточительно». Возможно, ты думаешь иначе, будто умение копить копеечку и экономно расходовать денежный ресурс выгодно отличает тебя собратьев приматов. Как бы не так! На первом свидании лучше быть щедрым, если хочешь произвести приятное впечатление, показать, насколько ее общество ценно. Не жди ответной благодарности, не труси официанта за припрятанный рубль, слишком жадные мужчины выглядят жалко.

Тип 5. Агрессивное дитя улицы

Только в романах женщины падают к ногам диких варваров, которые сажают их на цепь и пытают мукой любовной агонии. В реальности дамочка сбежит от тебя, роняя тапки, если ты начнешь кидаться на прохожих в попытке показать свою самость. Никто не любит агрессоров, ведь это сразу наводит на мысли о домашнем насилии или даже тирании. Учись контролировать себя, не лезть в драку только на том основании, что кто-то показался тебе слишком борзым, или зачесались мышцы. Дамы любят настойчивость, но не голую агрессию.

Тип 6. Ревнивый Отелло

«Кто это тебе там улыбается?» «Сколько, говоришь, у тебя друзей мужского пола?» «Ты все еще общаешься с бывшим?» Стоп, стоп, стоп! Она видит тебя впервые, вы мало что знаете друг о друге, но ты уже считаешь девушку собственностью, пуская дым из ноздрей. Думаешь, она придет в восторг от всего этого спектакля? Скорее, в ее голову закрадутся нехорошие мысли о дальнейшем развитии событий: как ты контролируешь каждый ее шаг, лишаешь друзей, общения, хобби. Мало кто из дам решится на продолжение такого знакомства…

Тип 7. Самовлюбленный нарцисс

Если перед вашим свиданием ты попросил ее пролайкать твои фото в Instagram, а потом битых два часа морил рассказами о себе любимом, не удивляйся, отчего твой номер попадет в черный список. Мужчина, который слишком зациклен на себе и своей внешности, не пользуется почетом у девушек. Умная всегда поймет, что на первом месте у тебя будешь только ты сам — твоя внешность, бицепсы, работа. Девушку с комплексами испугает излишняя самовлюбленность. Хочешь продолжения? Сконцентрируйся на партнерше, попытайся ее узнать.

Тип 8. Фантазер с комплексом Геракла

Какая девушка не любит ушами? Вот только не надо вешать туда лапшу, сидя в McDonald’s и бравируя глупым враньем о нефтяных компаниях, золотых приисках и недавней поездке в Гонолулу. Ты не можешь оплатить ее кофе, но клянешься свозить в путешествие на верблюдах по песочным оазисам? Притормози, она не дура, потому успела оценить и твой костюм, и часы на руке, и неконтролируемый словесный поток, который выдает безнадежного сказочника. Либо будь честен с самого начала, либо расхлебывай последствия, которые не заставят себя ждать.

Тип 9. Профессиональный лгунишка

Наконец, последний типаж в нашем списке – мужчина, который не стесняется лгать на свидании в присутствии дамы. Начинается все безобидно, тебе звонит какой-нибудь Петрович и ты, глазом не моргнув, отвечаешь, что сидишь на деловых переговорах. Какой именно «Петрович» уточнять не будем, вот только дама сразу задастся резонным вопросом, а можно ли тебе доверять? Вдруг у тебя десяток таких любовниц или ты вообще женат? Вряд ли она захочет так рисковать.

Все еще уверен, что дело не в тебе, а в даме? Тогда перечитай пункт номер 7.

Текст: Flytothesky.ru