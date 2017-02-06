Бывают периоды, когда жизнь оборачивается к нам своей темной стороной. Это может быть расставание с любимым человеком, проблемы с учёбой, увольнение и даже обыкновенное однообразие, которое наводит тоску. Нужно знать, что за тёмной стороной всегда следует светлая, а также о способах, которые помогут вам поскорее изгнать депрессию из вашей жизни навсегда!





1. Найдите хобби.

Увлекитесь каким-либо творческим занятием, будь то рисование, написание стихов или же занятия флористикой. Неважно насколько хорошо вы это умеете делать, главное вкладывать в него всю душу. Таким образом, вы отвлечетесь от проблем. А приятным бонусом будет то, что вы, возможно, откроете в себе талант к чему-то.

2. Влюбитесь!

Научно доказано, что влюбленность положительно влияет на психическое здоровье человека. Влюбленные реже болеют, реже страдают от невротических симптомов, таких как депрессии, фобии. Благодаря гормону окситоцина, который вырабатывается во время объятий, снижается уровень стрессовых гормонов. А с гормоном фенилэтиламином, способным активировать центр удовольствия в головном мозге человека, ваша депрессия уйдет еще быстрее.

3. Займитесь спортом.

Занятия спортом повышают настроение. Это объясняется тем, что во время выполнения упражнений выделяется большое количество гормонов счастья – эндорфинов. Вместе с этим улучшается самочувствие, появляется уверенность в себе, и чувство оптимизма становится неизменным спутником жизни. А также вас будет радовать ваша новая привлекательная фигура!

4. Смотрите фильмы со счастливым концом.

Во времена Великой Депрессии в Америке Министерство Культуры США законодательно запретило снимать фильмы с трагической концовкой. Таким образом, людей «приучали» мечтать и верить в хорошее будущее. Так в кинематографе появилось понятие «хэппи энд». И запретите себе смотреть ужастики, они только угнетают, вызывают в вас много страхов и настраивают вас на негативный лад.

5. Слушайте Моцарта.

Музыка Моцарта является поистине чудом. И не только по красоте звучания, но и по тому эффекту, который она производит на человека. Сонаты Моцарта успокаивают при нервном возбуждении, помогают справиться с душевными проблемами.

Чудодейственная формула гласит: слушайте Моцарта 3 раза в неделю, по 12 минут в течение 4 месяцев, и депрессия пройдёт.

6. Радуйте себя мелочами.

Такими как вкусный кофе, любимый тортик, прогулка на свежем воздухе, встреча с друзьями. И обязательно делайте для себя что-то приятное каждый день. Выделите для себя полчаса, в которых вы будете заниматься только тем, что приносит вам удовольствие. Сделайте маленькие радости своим ритуалом!

7. Думайте позитивно!

Перестаньте забивать свою голову плохими мыслями и постоянно о чем-то размышлять и тревожиться. Научитесь думать о хорошем, концентрируйте внимание на вещах, которые вас радуют, а не огорчают. Со временем вы выработаете в себе позитивное мышление, и от вашей депрессии не останется ни следа!

Текст: Flytothesky.ru