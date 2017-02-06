Грамотная подготовка продуктов к употреблению требует от человека знания некоторых секретов. Чтобы правильно снять кожицу и нашинковать фрукт или овощ, достаточно быстро приготовить пищу и не оказаться в итоге обклеенным пластырем, стоит учитывать кое-какие кулинарные тонкости. Наши советы призваны помочь вам постичь многие таинства искусства легкого приготовления пищи и овладеть простыми, но очень важными и полезными навыками. Итак…

1. Лук





Независимо от того, имеете ли вы дело с красным, белым или любым другим типом репчатого лука, значительно облегчат вашу работу и позволят избежать ручьев слез несколько хитростей:

Разрежьте лук вертикально пополам, удалите его неиспользуемые части.

Проткните половинку шпажкой для шашлыка или вилкой.

Удерживая за шпажку кусочек лука над заранее разогретой сковородкой, позвольте месту среза на нем стать горячим.

Дождитесь, когда лук немного остынет, и можете его нарезать!

Советы:

Для нарезки большого количества лука надевайте плавательные очки, которые защитят ваши глаза и не дадут политься слезам.

Охладите лук до нарезки и принимайтесь за шинковку, пока он не нагрелся. Это замедлит высвобождение химических веществ, ответственных за раздражение глаз.

Надевайте резиновые перчатки, чтобы избежать лукового запаха от рук.

2. Чеснок





Метод 20 секунд:

Резко ударьте целый чеснок основанием ладони – это поможет немного отделить внутри него все зубчики друг от друга.

Поместите чеснок в металлическую или керамическую тару, плотно ее закройте, а затем сильно потрясите в течение 15 секунд.

Открыв контейнер, вы увидите частично или полностью очищенные зубчики.

Использование плоского ножа

Положите неочищенный зубчик чеснока на разделочную доску.

Держите над ним горизонтально плоский широкий нож.

Резко стукните ладонью по поверхности ножа. Не стоит применять слишком много сил: просто сделайте это быстро и тщательно.

Удалите оставшуюся часть шелухи вручную.

3. Вареное яйцо





Когда яйцо достаточно остыло для того, чтобы можно было держать его в руках, удалите немного скорлупы с его верхнего и нижнего конца.

Убедитесь в том, что нижнее отверстие больше верхнего.

Подуйте в верхнее отверстие яйца, и оно легко и довольно изящно выскользнет из своей скорлупы.

4. Картофель





Острым ножом продольно надрежьте кожуру сырого картофеля. Постарайтесь провести острие только по кожуре, а не по самому клубню.

Положите его в кастрюлю с кипящей водой примерно на 20 секунд.

Переложите картофель в емкость, наполненную холодной водой, и оставьте там минимум на 10 секунд.

После этого чистка картошки окажется быстрым и бесхлопотным занятием даже без помощи ножа. Вы сможете легко обработать добрую дюжину в течение пяти минут!

5. Имбирь





Чистить имбирь, как правило, довольно непросто, с учетом его неровной и узловатой шкурки. Используя нож, можно при неосторожном подходе «сточить» до половины продукта. Более мудрый способ заключается в применении ложки вместо излишне острого ножа.

6. Помидор





После удаления всех несъедобных частей вырежьте букву Х на нижней части помидора или его фрагмента (будьте осторожны, чтобы не порезать сочную мякоть).

Подготовьте кастрюлю с кипящей водой и поместите помидор в нее.

По прошествии 30 секунд или ранее, если начнут обнаруживаться признаки шелушения, извлеките помидор при помощи половника из кастрюли и погрузите его в емкость с ледяной водой не менее чем на 30 секунд.

Теперь вы сможете снять помидорную кожицу без особых усилий.

7. Апельсин





Ножом аккуратно прорежьте по кожуре апельсина своеобразный «экватор», стараясь не задевать внутренности плода.

Вставьте палец в образовавшуюся щель и легко снимите кожуру.

Вуаля, у вас в руках очищенный апельсин!

8. Морковь





Вооружитесь ножом для очистки картофеля. Возьмите морковку и наклоните под углом в 45 градусов.

Начните чистить ее от середины к низу нисходящими движениями руки.

Начните чистить ее от середины к низу нисходящими движениями руки. Достигнув кончика, переверните нож и начните чистить морковь восходящими движениями.

Приведя нож к верху, сделайте еще один поворот и двигайтесь в направлении низа.

Повторите два последних шага и вы получите очищенную морковь менее чем за 20 секунд.

9. Яблоко





Возьмите… ручную дрель, работающую от батареек. Убедитесь, что наконечник сверла новый, чистый, продезинфицированный и не имеющий ржавчины.

Уприте наконечник сверла в верхушку яблока и насадите плод на сверло.

Как только яблоко достаточно зафиксировано, включайте дрель.

Прислоните к вращающемуся яблоку нож для чистки картофеля, и кожица будет сниматься легко и красиво.

Очищение одного яблока подобным образом занимает около трех секунд.

10. Виноград





Удаление нежной кожицы с каждой виноградинки может стать довольно муторным процессом. Однако и в этом случае нам на помощь приходит уже знакомый по чистке картофеля и помидоров метод горячей и холодной воды.

Виноград, расположенный в сите или дуршлаге, поместите в кипящую воду на 4 секунды, после чего охладите в воде со льдом на протяжении 10 секунд.

11. Грейпфрут





Срежьте верхние и нижние части грейпфрута: они не должны быть слишком крупными, а лишь обнажать сочные дольки плода.

Начните срезать кожуру острым ножом по спирали. Благодаря отрезанным частям можно видеть, где заканчивается шкурка и успешно следовать уровню мякоти, не теряя от нее ни кусочка.

12. Лимон





Срежьте оба конца лимона (сверху и снизу) остро заточенным ножом.

Держите лимон левой рукой, если вы правша (и, соответственно, наоборот). Возьмите нож для очистки картофеля и разместите его на верхнем конце (там, где вы только что срезали кончик шкурки).

Аккуратно начните срезать кожуру по спирали, сверху донизу. Старайтесь не останавливаться и не отрезать свисающую кожуру, пока вы не закончили работу.

Кстати, вместо того чтобы выбрасывать кожуру, вы можете использовать ее в качестве гарнира, освежителя воздуха и даже специи (в виде цедры).

13. Баклажан





Хотя вы можете и не срезать при готовке кожицу баклажана, он становится намного мягче (и вкуснее) в очищенном виде. Вот наиболее быстрый способ сделать это.

В первую очередь – срежьте верхушку со стеблем острым ножом.

Используя нож для очистки картошки, снимите с баклажана шкурку теми же движениями, которыми предполагается чистить морковь (см. Пункт 8).

14. Манго





Очистить манго за 10 секунд легко и просто следующим образом.

Разрежьте плод на три части. Отложите в сторону семечку из его середины и займитесь мясистыми дольками.

Возьмите пустой стакан, насадите на его грань дольку и опускайте ее вниз так, чтобы шкурка осталась снаружи, а мякоть попала внутрь.

Не забывайте, что данный процесс может сопровождаться выделением большого количества липкого сока и заранее подготовьте к этому рабочую поверхность.

15. Кокос





Положите кокос в морозильную камеру на 12 часов или даже на ночь.

После этого поместите его на твердую поверхность и возьмите в руки молоток.

Слегка стукните кокос для того, чтобы получить трещины на его корпусе. Когда кусочки начнут отваливаться, вы заметите, что мякоть не прилипает к оболочке.

Удалите остатки скорлупы и получите сочный очищенный кокос.

Этот процесс занимает 30 секунд (12 часов и 30 секунд, если считать время в морозильной камере), и является намного более продуктивным и легким, чем все остальные способы открытия кокосов.

16. Авокадо





Разрежьте авокадо вдоль. Не нарезайте его пополам, так как в результате будет крайне сложно удалить семя.

Пальцами отделите друг от друга половинки плода.

Пальцами отделите друг от друга половинки плода. Подденьте семечку ножом или ложкой, и она должна выйти без лишних усилий.

Возьмите большую ложку и одним движением выньте мякоть из кожуры.

17. Огурец





Срежьте с огурца его верхнюю и нижнюю «попки».

Разрежьте его пополам.

Ложкой удалите семена.

Используя нож для очистки картофеля, снимите кожицу в направлении от себя.

Текст: Flytothesky.ru