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17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

07.02.2017 15:26 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Грамотная подготовка продуктов к употреблению требует от человека знания некоторых секретов. Чтобы правильно снять кожицу и нашинковать фрукт или овощ, достаточно быстро приготовить пищу и не оказаться в итоге обклеенным пластырем, стоит учитывать кое-какие кулинарные тонкости. Наши советы призваны помочь вам постичь многие таинства искусства легкого приготовления пищи и овладеть простыми, но очень важными и полезными навыками. Итак…17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

1. Лук

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

Независимо от того, имеете ли вы дело с красным, белым или любым другим типом репчатого лука, значительно облегчат вашу работу и позволят избежать ручьев слез несколько хитростей:

  • Разрежьте лук вертикально пополам, удалите его неиспользуемые части.
  • Проткните половинку шпажкой для шашлыка или вилкой.
  • Удерживая за шпажку кусочек лука над заранее разогретой сковородкой, позвольте месту среза на нем стать горячим.
  • Дождитесь, когда лук немного остынет, и можете его нарезать!

Советы:

  • Для нарезки большого количества лука надевайте плавательные очки, которые защитят ваши глаза и не дадут политься слезам.
  • Охладите лук до нарезки и принимайтесь за шинковку, пока он не нагрелся. Это замедлит высвобождение химических веществ, ответственных за раздражение глаз.
  • Надевайте резиновые перчатки, чтобы избежать лукового запаха от рук.

2. Чеснок

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

Метод 20 секунд:

  • Резко ударьте целый чеснок основанием ладони – это поможет немного отделить внутри него все зубчики друг от друга.
  • Поместите чеснок в металлическую или керамическую тару, плотно ее закройте, а затем сильно потрясите в течение 15 секунд.
  • Открыв контейнер, вы увидите частично или полностью очищенные зубчики.
  • Использование плоского ножа
  • Положите неочищенный зубчик чеснока на разделочную доску.
  • Держите над ним горизонтально плоский широкий нож.
  • Резко стукните ладонью по поверхности ножа. Не стоит применять слишком много сил: просто сделайте это быстро и тщательно.
  • Удалите оставшуюся часть шелухи вручную.

3. Вареное яйцо

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Когда яйцо достаточно остыло для того, чтобы можно было держать его в руках, удалите немного скорлупы с его верхнего и нижнего конца.
  • Убедитесь в том, что нижнее отверстие больше верхнего.
  • Подуйте в верхнее отверстие яйца, и оно легко и довольно изящно выскользнет из своей скорлупы.

4. Картофель

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Острым ножом продольно надрежьте кожуру сырого картофеля. Постарайтесь провести острие только по кожуре, а не по самому клубню.
  • Положите его в кастрюлю с кипящей водой примерно на 20 секунд.
  • Переложите картофель в емкость, наполненную холодной водой, и оставьте там минимум на 10 секунд.
  • После этого чистка картошки окажется быстрым и бесхлопотным занятием даже без помощи ножа. Вы сможете легко обработать добрую дюжину в течение пяти минут!

5. Имбирь

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Чистить имбирь, как правило, довольно непросто, с учетом его неровной и узловатой шкурки. Используя нож, можно при неосторожном подходе «сточить» до половины продукта. Более мудрый способ заключается в применении ложки вместо излишне острого ножа.

6. Помидор

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • После удаления всех несъедобных частей вырежьте букву Х на нижней части помидора или его фрагмента (будьте осторожны, чтобы не порезать сочную мякоть).
  • Подготовьте кастрюлю с кипящей водой и поместите помидор в нее.
  • По прошествии 30 секунд или ранее, если начнут обнаруживаться признаки шелушения, извлеките помидор при помощи половника из кастрюли и погрузите его в емкость с ледяной водой не менее чем на 30 секунд.
  • Теперь вы сможете снять помидорную кожицу без особых усилий.

7. Апельсин

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Ножом аккуратно прорежьте по кожуре апельсина своеобразный «экватор», стараясь не задевать внутренности плода.
  • Вставьте палец в образовавшуюся щель и легко снимите кожуру.

Вуаля, у вас в руках очищенный апельсин!

8. Морковь

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Вооружитесь ножом для очистки картофеля. Возьмите морковку и наклоните под углом в 45 градусов.
    Начните чистить ее от середины к низу нисходящими движениями руки.
  • Достигнув кончика, переверните нож и начните чистить морковь восходящими движениями.
  • Приведя нож к верху, сделайте еще один поворот и двигайтесь в направлении низа.
  • Повторите два последних шага и вы получите очищенную морковь менее чем за 20 секунд.

9. Яблоко

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Возьмите… ручную дрель, работающую от батареек. Убедитесь, что наконечник сверла новый, чистый, продезинфицированный и не имеющий ржавчины.
  • Уприте наконечник сверла в верхушку яблока и насадите плод на сверло.
  • Как только яблоко достаточно зафиксировано, включайте дрель.
  • Прислоните к вращающемуся яблоку нож для чистки картофеля, и кожица будет сниматься легко и красиво.

Очищение одного яблока подобным образом занимает около трех секунд.

10. Виноград

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Удаление нежной кожицы с каждой виноградинки может стать довольно муторным процессом. Однако и в этом случае нам на помощь приходит уже знакомый по чистке картофеля и помидоров метод горячей и холодной воды.
  • Виноград, расположенный в сите или дуршлаге, поместите в кипящую воду на 4 секунды, после чего охладите в воде со льдом на протяжении 10 секунд.

11. Грейпфрут

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Срежьте верхние и нижние части грейпфрута: они не должны быть слишком крупными, а лишь обнажать сочные дольки плода.
  • Начните срезать кожуру острым ножом по спирали. Благодаря отрезанным частям можно видеть, где заканчивается шкурка и успешно следовать уровню мякоти, не теряя от нее ни кусочка.

12. Лимон

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Срежьте оба конца лимона (сверху и снизу) остро заточенным ножом.
  • Держите лимон левой рукой, если вы правша (и, соответственно, наоборот). Возьмите нож для очистки картофеля и разместите его на верхнем конце (там, где вы только что срезали кончик шкурки).
  • Аккуратно начните срезать кожуру по спирали, сверху донизу. Старайтесь не останавливаться и не отрезать свисающую кожуру, пока вы не закончили работу.
  • Кстати, вместо того чтобы выбрасывать кожуру, вы можете использовать ее в качестве гарнира, освежителя воздуха и даже специи (в виде цедры).

13. Баклажан

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Хотя вы можете и не срезать при готовке кожицу баклажана, он становится намного мягче (и вкуснее) в очищенном виде. Вот наиболее быстрый способ сделать это.
  • В первую очередь – срежьте верхушку со стеблем острым ножом.
  • Используя нож для очистки картошки, снимите с баклажана шкурку теми же движениями, которыми предполагается чистить морковь (см. Пункт 8).

14. Манго

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Очистить манго за 10 секунд легко и просто следующим образом.
  • Разрежьте плод на три части. Отложите в сторону семечку из его середины и займитесь мясистыми дольками.
  • Возьмите пустой стакан, насадите на его грань дольку и опускайте ее вниз так, чтобы шкурка осталась снаружи, а мякоть попала внутрь.
  • Не забывайте, что данный процесс может сопровождаться выделением большого количества липкого сока и заранее подготовьте к этому рабочую поверхность.

15. Кокос

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Положите кокос в морозильную камеру на 12 часов или даже на ночь.
  • После этого поместите его на твердую поверхность и возьмите в руки молоток.
  • Слегка стукните кокос для того, чтобы получить трещины на его корпусе. Когда кусочки начнут отваливаться, вы заметите, что мякоть не прилипает к оболочке.
  • Удалите остатки скорлупы и получите сочный очищенный кокос.
  • Этот процесс занимает 30 секунд (12 часов и 30 секунд, если считать время в морозильной камере), и является намного более продуктивным и легким, чем все остальные способы открытия кокосов.

16. Авокадо

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Разрежьте авокадо вдоль. Не нарезайте его пополам, так как в результате будет крайне сложно удалить семя.
    Пальцами отделите друг от друга половинки плода.
  • Подденьте семечку ножом или ложкой, и она должна выйти без лишних усилий.
  • Возьмите большую ложку и одним движением выньте мякоть из кожуры.

17. Огурец

17 кулинарных маневров виртуозной очистки и нарезки продуктов

  • Срежьте с огурца его верхнюю и нижнюю «попки».
  • Разрежьте его пополам.
  • Ложкой удалите семена.
  • Используя нож для очистки картофеля, снимите кожицу в направлении от себя.

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Грамотная подготовка продуктов к употреблению требует от человека знания некоторых секретов. Чтобы правильно снять кожицу и нашинковать фрукт или овощ,...

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