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Хочешь узнать человека? Дай ему в долг!

07.02.2017 16:31 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Хочешь узнать человека? Дай ему в долг!

С недавних пор я стала нормально зарабатывать, но особо об этом не распространяюсь, сами понимаете, люди бывают очень завистливые… Но знакомые, конечно, замечают, что я у меня водятся деньги. И иногда просят в долг.

Даю всегда, но только небольшие суммы, которые, если что, могу себе позволить потерять. Вернуть прошу до конца месяца, мол, это из денег за квартиру. О долге не напоминаю, не тороплю. И как вы думаете, многие возвращают?

Да очень мало кто. С такими я просто перестаю общаться. Зато! Тем, кто возвращают вовремя и благодарят, я спустя небольшое время покупаю подарок на ту же сумму. Мне не жалко для хорошего человека!

Зато я всегда знаю, что рядом со мной — по-настоящему близкие, порядочные люди, которым небезразлична моя судьба. Вот и вся проверка!

 
 
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Скажете, что проверка отношений между людьми при помощи денег — это цинично? Не можем с вами согласиться. Героиню сегодняшней истории Фактрума сама судьба...

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