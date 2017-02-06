



С недавних пор я стала нормально зарабатывать, но особо об этом не распространяюсь, сами понимаете, люди бывают очень завистливые… Но знакомые, конечно, замечают, что я у меня водятся деньги. И иногда просят в долг.

Даю всегда, но только небольшие суммы, которые, если что, могу себе позволить потерять. Вернуть прошу до конца месяца, мол, это из денег за квартиру. О долге не напоминаю, не тороплю. И как вы думаете, многие возвращают?

Да очень мало кто. С такими я просто перестаю общаться. Зато! Тем, кто возвращают вовремя и благодарят, я спустя небольшое время покупаю подарок на ту же сумму. Мне не жалко для хорошего человека!

Зато я всегда знаю, что рядом со мной — по-настоящему близкие, порядочные люди, которым небезразлична моя судьба. Вот и вся проверка!