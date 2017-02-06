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Невероятно смешные анекдоты и шутки, стоящие вашего внимания
07.02.2017 19:19 — Калейдоскоп | Фактрум
А Фактрум предлагает вам прочитать потрясные анекдоты, чтобы ваш перерыв на работе был весёлым!
Выбросившийся на одесский пляж дельфин, был избит обезьянкой и удавом, потому что на этой точке фотографироваться можно только с ними!
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В любой работе важно делать небольшие перерывы, чтобы отдохнуть. Но и это время можно потратить с пользой, например, поговорить с коллегами или сбегать по делам.
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