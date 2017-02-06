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Выбросившийся на одесский пляж дельфин, был избит обезьянкой и удавом, потому что на этой точке фотографироваться можно только с ними!