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Невероятно смешные анекдоты и шутки, стоящие вашего внимания

07.02.2017 19:19 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум предлагает вам прочитать потрясные анекдоты, чтобы ваш перерыв на работе был весёлым!

Невероятно смешные анекдоты и шутки, стоящие вашего внимания

Выбросившийся на одесский пляж дельфин, был избит обезьянкой и удавом, потому что на этой точке фотографироваться можно только с ними!

 
 
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В любой работе важно делать небольшие перерывы, чтобы отдохнуть. Но и это время можно потратить с пользой, например, поговорить с коллегами или сбегать по делам.

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