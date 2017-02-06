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Стюардесса вызволила девочку-подростка из секс-рабства благодаря своей наблюдательности
07.02.2017 19:22 — Калейдоскоп | Flytothesky
Очень наблюдательная стюардесса спасла девочку-подростка от перспективы стать секс-рабыней, просто обратив внимание на несколько подозрительного пассажира во время её рейса Alaska Airlines из Сиэтла в Сан-Франциско.
«Интуиция подсказывала мне, что тут что-то не так», –
Понимая, что нужно действовать быстро, Шелия тихо сказала девочке идти в туалет, где стюардесса оставила ей записку на зеркале. «На записке девочка написала, что ей нужна помощь». – вспоминает стюардесса. Шелия немедленно поставила в известность пилота, а тот вызвал полицию Сан-Франциско, которая и поджидала подозрительного мужчину в терминале ко времени приземления самолета. Спасенная девочка сейчас учится в колледже и безмерно благодарна Шелии за её зоркий глаз и сообразительность.
Каждый год жертвами сексуальной торговли становятся от 600 до 800 тысяч людей, которых перевозят через границы. Около 80% из них – это женщины и девочки, и не менее половины жертв – это несовершеннолетние. «Если вы заметили что-то подозрительное, не молчите». – призывает Шелия Фредерик.
«Интуиция подсказывала мне, что тут что-то не так», – говорит Шелия Фредерик, работающая стюардессой в Alaska Airlines
Девочка летела вместе с мужчиной, который был «хорошо одет, и это настораживало, поскольку сама девочка выглядела напуганной и растрепанной»
Всякий раз, когда Шелия пыталась поговорить с ребенком, вместо девочки отвечал мужчина
Шелии наконец удалось попросить девочку (лет 14-15 на вид) выйти в туалет, где стюардесса оставила ей записку
«Девочка ответила на записке, что ей нужна помощь». – рассказывает Шелия.
Пилот связался с полицией, и девочка была спасена. А на этом видео вы можете увидеть более полную историю об этом происшествии:
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Очень наблюдательная стюардесса спасла девочку-подростка от перспективы стать секс-рабыней, просто обратив внимание на несколько подозрительного пассажира во...
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