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Стюардесса вызволила девочку-подростка из секс-рабства благодаря своей наблюдательности

07.02.2017 19:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Очень наблюдательная стюардесса спасла девочку-подростка от перспективы стать секс-рабыней, просто обратив внимание на несколько подозрительного пассажира во время её рейса Alaska Airlines из Сиэтла в Сан-Франциско.

«Интуиция подсказывала мне, что тут что-то не так», – рассказывает 49-летняя Шелия Фредерик из Алабамы об этом происшествии. Девочка 14-15 лет выглядела испуганной, а её сопровождал взрослый мужчина, который не позволял разговаривать с подростком и сам отвечал на вопросы Шелии вместо девочки. «Он был хорошо одет, и именно это меня и насторожило: его аккуратный вид и явная растрепанность ребенка». – говорит Шелия Фредерик.

Понимая, что нужно действовать быстро, Шелия тихо сказала девочке идти в туалет, где стюардесса оставила ей записку на зеркале. «На записке девочка написала, что ей нужна помощь». – вспоминает стюардесса. Шелия немедленно поставила в известность пилота, а тот вызвал полицию Сан-Франциско, которая и поджидала подозрительного мужчину в терминале ко времени приземления самолета. Спасенная девочка сейчас учится в колледже и безмерно благодарна Шелии за её зоркий глаз и сообразительность.

Каждый год жертвами сексуальной торговли становятся от 600 до 800 тысяч людей, которых перевозят через границы. Около 80% из них – это женщины и девочки, и не менее половины жертв – это несовершеннолетние. «Если вы заметили что-то подозрительное, не молчите». – призывает Шелия Фредерик.Стюардесса вызволила девочку-подростка из секс-рабства благодаря своей наблюдательности

«Интуиция подсказывала мне, что тут что-то не так», – говорит Шелия Фредерик, работающая стюардессой в Alaska Airlines

Стюардесса вызволила девочку-подростка из секс-рабства благодаря своей наблюдательности

 Девочка летела вместе с мужчиной, который был «хорошо одет, и это настораживало, поскольку сама девочка выглядела напуганной и растрепанной»

Стюардесса вызволила девочку-подростка из секс-рабства благодаря своей наблюдательности

 Всякий раз, когда Шелия пыталась поговорить с ребенком, вместо девочки отвечал мужчина

Стюардесса вызволила девочку-подростка из секс-рабства благодаря своей наблюдательности

 Шелии наконец удалось попросить девочку (лет 14-15 на вид) выйти в туалет, где стюардесса оставила ей записку

Стюардесса вызволила девочку-подростка из секс-рабства благодаря своей наблюдательности

 «Девочка ответила на записке, что ей нужна помощь». – рассказывает Шелия.

Стюардесса вызволила девочку-подростка из секс-рабства благодаря своей наблюдательности

 Пилот связался с полицией, и девочка была спасена. А на этом видео вы можете увидеть более полную историю об этом происшествии:

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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