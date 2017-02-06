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Эта собака нашла в мусоре новорожденного щенка и спасла его
07.02.2017 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Однажды полицейский из Ново-Оризонти (Бразилия)
Собака, спасшая щенка и принесшая его полицейскому, всем своим видом давала понять, что оставлять собачьего младенца не собирается, потому щенка у неё решили не забирать. «Она сыграла самую важную роль в спасении малыша», – написал Родригес в Facebook о героической Джули.
Однако у Джули не было молока, потому щенку срочно пришлось искать кормящую маму – и её-таки нашли. Приемной родительницей найденыша стала Лупи, которая кормит щенка и всячески следит за его развитием.
«Одна собака нашла щенка в мусоре, а другая стала его мамой, – пишет Родригес. – И это потрясающе». Малыш получил имя Чаплин, и вскорости ему будет найдена приемная семья.
Полицейский заметил соседскую собаку, роющуюся в мусоре и вытаскивающую маленькое тельце
Сначала мужчина подумал, что она нашла мертвого котенка, но это оказался крохотный щенок – и он был очень даже живым
Полицейский немедленно связался с Марко Антонио Родригесом, местным спасателем животных, и попросил его о помощи
Собака, спасшая щенка, не желала его оставлять, потому малыша решили у неё не забирать
«Она сыграла самую важную роль в спасении малыша»
Однако у Джули не было молока, потому щенку нашли кормящую маму Лупи
Приемная родительница кормит найденыша и всячески следит за его развитием
«Одна собака нашла щенка в мусоре, а другая стала его мамой, – пишет Родригес. – И это потрясающе»
Щенка назвали Чаплин и вскорости ему будет найдена приемная семья
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Однажды полицейский из Ново-Оризонти (Бразилия) заметил соседскую собаку Джули, активно роющуюся в мусоре и вытаскивающую маленькое тельце. Сначала мужчина...
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