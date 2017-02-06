﻿ Эта собака нашла в мусоре новорожденного щенка и спасла его. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Эта собака нашла в мусоре новорожденного щенка и спасла его

07.02.2017 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Однажды полицейский из Ново-Оризонти (Бразилия) заметил соседскую собаку Джули, активно роющуюся в мусоре и вытаскивающую маленькое тельце. Сначала мужчина подумал, что собака нашла мертвого котенка, но это оказался крохотный щенок – и он был очень даже живым. Полицейский немедленно связался с Марко Антонио Родригесом, местным спасателем животных, и попросил его о помощи. «Когда я приехал, то был очень расстроен тем, что кто-то бессердечно выбросил щенка в мусор», – рассказывает Родригес.

Собака, спасшая щенка и принесшая его полицейскому, всем своим видом давала понять, что оставлять собачьего младенца не собирается, потому щенка у неё решили не забирать. «Она сыграла самую важную роль в спасении малыша», – написал Родригес в Facebook о героической Джули.

Однако у Джули не было молока, потому щенку срочно пришлось искать кормящую маму – и её-таки нашли. Приемной родительницей найденыша стала Лупи, которая кормит щенка и всячески следит за его развитием.

«Одна собака нашла щенка в мусоре, а другая стала его мамой, – пишет Родригес. – И это потрясающе». Малыш получил имя Чаплин, и вскорости ему будет найдена приемная семья.Эта собака нашла в мусоре новорожденного щенка и спасла его

Полицейский заметил соседскую собаку, роющуюся в мусоре и вытаскивающую маленькое тельце

Эта собака нашла в мусоре новорожденного щенка и спасла его

 Сначала мужчина подумал, что она нашла мертвого котенка, но это оказался крохотный щеноки он был очень даже живым

Эта собака нашла в мусоре новорожденного щенка и спасла его

 Полицейский немедленно связался с Марко Антонио Родригесом, местным спасателем животных, и попросил его о помощи

Эта собака нашла в мусоре новорожденного щенка и спасла его

Собака, спасшая щенка, не желала его оставлять, потому малыша решили у неё не забирать

Эта собака нашла в мусоре новорожденного щенка и спасла его

«Она сыграла самую важную роль в спасении малыша»

Эта собака нашла в мусоре новорожденного щенка и спасла его

Однако у Джули не было молока, потому щенку нашли кормящую маму Лупи

Эта собака нашла в мусоре новорожденного щенка и спасла его

Приемная родительница кормит найденыша и всячески следит за его развитием

Эта собака нашла в мусоре новорожденного щенка и спасла его

«Одна собака нашла щенка в мусоре, а другая стала его мамой, – пишет Родригес. – И это потрясающе»

Эта собака нашла в мусоре новорожденного щенка и спасла его

Щенка назвали Чаплин и вскорости ему будет найдена приемная семья

Эта собака нашла в мусоре новорожденного щенка и спасла его

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однажды полицейский из Ново-Оризонти (Бразилия) заметил соседскую собаку Джули, активно роющуюся в мусоре и вытаскивающую маленькое тельце. Сначала мужчина...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Хочешь узнать человека? Дай ему в долг!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика