Однажды полицейский из Ново-Оризонти (Бразилия) заметил соседскую собаку Джули, активно роющуюся в мусоре и вытаскивающую маленькое тельце. Сначала мужчина подумал, что собака нашла мертвого котенка, но это оказался крохотный щенок – и он был очень даже живым. Полицейский немедленно связался с Марко Антонио Родригесом, местным спасателем животных, и попросил его о помощи. «Когда я приехал, то был очень расстроен тем, что кто-то бессердечно выбросил щенка в мусор», – рассказывает Родригес.

Собака, спасшая щенка и принесшая его полицейскому, всем своим видом давала понять, что оставлять собачьего младенца не собирается, потому щенка у неё решили не забирать. «Она сыграла самую важную роль в спасении малыша», – написал Родригес в Facebook о героической Джули.

Однако у Джули не было молока, потому щенку срочно пришлось искать кормящую маму – и её-таки нашли. Приемной родительницей найденыша стала Лупи, которая кормит щенка и всячески следит за его развитием.

«Одна собака нашла щенка в мусоре, а другая стала его мамой, – пишет Родригес. – И это потрясающе». Малыш получил имя Чаплин, и вскорости ему будет найдена приемная семья.

Полицейский заметил соседскую собаку, роющуюся в мусоре и вытаскивающую маленькое тельце





Сначала мужчина подумал, что она нашла мертвого котенка, но это оказался крохотный щенок – и он был очень даже живым





Полицейский немедленно связался с Марко Антонио Родригесом, местным спасателем животных, и попросил его о помощи





Собака, спасшая щенка, не желала его оставлять, потому малыша решили у неё не забирать





«Она сыграла самую важную роль в спасении малыша»





Однако у Джули не было молока, потому щенку нашли кормящую маму Лупи





Приемная родительница кормит найденыша и всячески следит за его развитием





«Одна собака нашла щенка в мусоре, а другая стала его мамой, – пишет Родригес. – И это потрясающе»





Щенка назвали Чаплин и вскорости ему будет найдена приемная семья





Текст: Flytothesky.ru