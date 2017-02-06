В состоянии боязни нет ничего противоестественного, особенно если вы действительно чувствуете опасность или просто хотите перестраховаться, прислушавшись к голосу интуиции. Но в отличие от наших предков, которые в основном боялись по делу (крупных животных или травм), мы, современные люди, ухитряемся бояться совершенно странных вещей. Может быть, нам просто не хватает каких-либо крупных и опасных животных поблизости, потому мы сами себе ищем страхи-заменители? Например, в некоторых случаях, хоть это кажется совершенно нелогичным с точки зрения выживания, у людей проявляются удивительнейшие фобии, связанные с едой.





1. Геумофобия: боязнь вкусовых ощущений

Вкус – вещь довольно субъективная: то, что один человек находит вкусным, может вызвать неудержимый приступ рвоты у другого. Но представьте себе человека, который паникует при мысли о вкусовых ощущениях? Геумофобия может появиться как на почве изначального неприятия отдельных вкусов, так и возникнуть произвольно в виде нелюбви к любым вкусовым ощущениям вообще. Кошмар экстремального геумофоба – это кухня 50-х годов с постоянной картошкой во всех видах, дежурными макаронами и отварными овощами. Но для большинства страдальцев все не настолько критично – чтобы не умереть с голода, они просто придерживаются знакомых и давно опробованных блюд, поскольку при мысли о каких-либо кулинарных изысках или новинках они способны вполне натурально упасть в обморок. Можно с уверенностью предположить, что истинный геумофоб ни за что не отправится в Индию или другие экзотические места.

2. Арахибутирофобия: боязнь налипания арахисового (орехового) масла к нёбу во рту

Нет, арахибутирофобия – это не боязнь арахисового масла, многие арахибутирофобы очень даже его любят, но они до смерти боятся того, что масло прилипнет у них к мягкому нёбу во рту. Как они с этим борются? Едят крохотными кусочками, экспериментируют с текстурой арахисового масла или добавляют к нему желе и другие ингредиенты, чтобы создать барьер между маслом и нёбом. Если арахибутирофобия прогрессирует, то человек может вообще отказаться от масла, а при совсем тяжелых случаях этой фобии пациент отказывается не только от масла, но и от всего, где присутствует арахис. Когда-то в эпоху доцифровых технологий режиссеры, стремящиеся создать иллюзию говорящего животного в кадре, клали четвероногому актеру кусочек масла в пасть. Чтобы удалить вязкую субстанцию животное активно двигало челюстями, и при удачной озвучке, это выглядело так, как будто собачка (кошечка, лошадка) разговаривает. Интересно, а страдают ли животные арахибутирофобией?

3. Магейрокофобия: боязнь приготовления пищи

Есть масса причин, почему человек боится готовить: например, он просто не умеет этого делать и не хочет перепортить продукты или нечаянно отравить гостей. Наверное, у каждого из нас есть те блюда, которые мы никогда не рискуем делать, боясь их сложности. Конечно, никто не говорит, что у вас с первого раза должна получиться изумительная фаршированная щука, но если вы паникуете даже при мысли о простой яичнице, то вы, возможно, магейрокофоб. И недуг этот запросто может отравить вам жизнь. На самом деле, риски намного больше: такая фобия не даст вам возможности обеспечить себе здоровый и систематичный рацион питания. Добавьте к этому тревоги, депрессии и расстройства пищевого поведения, и магейрокофобия покажется вам самым настоящим кошмаром.

4. Фагофобия: боязнь глотания

Если вы боитесь приготовления пищи, то вы можете попросить об этом других людей. А что делать, если вы боитесь эту пищу глотать? Никто ведь за вас её не проглотит. Фагофобия – это очень редкое явление, но она весьма опасна, поскольку пациент прекращает питаться естественным образом и тает на глазах. Фагофобию иногда путают со страхом подавиться и задохнуться, но скорее это уже её побочный эффект. Страдающие этой конкретной фобией говорят о том, что их горло инстинктивно сжимается от страха и пищу просто невозможно протолкнуть внутрь. Конечно, все проблемы в голове, но фобия эта одна из самых неприятных и опасных для жизни.

5. Кибофобия: боязнь еды

Боязнь приготовления пищи, боязнь вкусовых ощущений и даже боязнь глотания – это пренеприятные ощущения, но что делать, если вас одолела фобия в виде боязни еды вообще, причем до такой степени, что вы не хотите к ней даже прикасаться. Обычно кибофобия ограничивается определенными продуктами, и тогда у человека есть шанс выжить за счет другой еды, на которую его фобия не распространяется. В чем причина фобии? Кибофоб считает, что пугающая его еда может спровоцировать у него болезнь и даже убить его, причем в основном это касается твердой пищи. Лечат кибофобов путем постепенного привыкания к предмету страхов – сначала нужно потихоньку приближаться к продукту, постепенно сокращая расстояние, затем научиться сидеть рядом с ним, а потом, возможно, даже попытаться его потрогать.

Текст: Flytothesky.ru