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Что с котом?
08.02.2017 10:58 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает забавную историю про «очень жестокого» ветеринара!
Пришёл я сегодня к ветеринару за таблетками для кота. Захожу в кабинет, врач ищёт нужные таблетки. Вдруг слышу: за стенкой орёт кот, надрывается без передышки. А врач никакого внимания не обращает. Мне стало жалко животинку. Спрашиваю у ветеринара:
— Почему вы животное мучаете? Что с котом?!
— С каким это котом? — недоуменно ответил врач.
— У вас в соседнем кабинете кот орёт. Может, вы что-нибудь сделаете с этим? Нельзя же, чтоб животное так мучилось…
— А, вы про этого кота! Пойдемте, я вам его покажу.
Захожу я с врачом в кабинет и вижу… попугая! Тот сидит в клетке и мяукает на разные лады. Увидел меня, задорно подмигнул, громко гавкнул и сказал: «Пр-р-р-ивет!».
Я так и застыл. Очнулся от вспышки фотоаппарата.
— Люблю снимать реакцию людей, когда она видят Кешку! — сообщил мне ветеринар, убирая фотоаппарат.
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Поход к ветеринару с заболевшим любимцем — это всегда испытание для хозяина. И особенно тяжело, когда, сидя в очереди, слышишь, как из кабинета доносятся...
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