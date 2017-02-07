Фактрум рассказывает забавную историю про «очень жестокого» ветеринара!





Пришёл я сегодня к ветеринару за таблетками для кота. Захожу в кабинет, врач ищёт нужные таблетки. Вдруг слышу: за стенкой орёт кот, надрывается без передышки. А врач никакого внимания не обращает. Мне стало жалко животинку. Спрашиваю у ветеринара:

— Почему вы животное мучаете? Что с котом?!

— С каким это котом? — недоуменно ответил врач.

— У вас в соседнем кабинете кот орёт. Может, вы что-нибудь сделаете с этим? Нельзя же, чтоб животное так мучилось…

— А, вы про этого кота! Пойдемте, я вам его покажу.

Захожу я с врачом в кабинет и вижу… попугая! Тот сидит в клетке и мяукает на разные лады. Увидел меня, задорно подмигнул, громко гавкнул и сказал: «Пр-р-р-ивет!».

Я так и застыл. Очнулся от вспышки фотоаппарата.

— Люблю снимать реакцию людей, когда она видят Кешку! — сообщил мне ветеринар, убирая фотоаппарат.