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10 свежих анекдотов и шуток, дарящих позитив
08.02.2017 11:46 — Калейдоскоп | Фактрум
Сегодня Фактрум собрал для читателя невероятно смешные шутки и анекдоты, которые стоит рассказать друзьям и коллегам!
— Сегодня на улице я был свидетелем, как мужик разговаривает со своей собакой. Было видно, что он думает, будто пес его понимает! Пришел домой, рассказал коту, долго смеялись.
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После трудного рабочего дня нет ничего лучше, чем прийти домой, вкусно поужинать и расслабиться. А потом можно и с друзьями встретиться, чтобы поделиться...
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