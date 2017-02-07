Сегодня Фактрум собрал для читателя невероятно смешные шутки и анекдоты, которые стоит рассказать друзьям и коллегам!





— Сегодня на улице я был свидетелем, как мужик разговаривает со своей собакой. Было видно, что он думает, будто пес его понимает! Пришел домой, рассказал коту, долго смеялись.