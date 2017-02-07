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10 свежих анекдотов и шуток, дарящих позитив

08.02.2017 11:46 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Сегодня Фактрум собрал для читателя невероятно смешные шутки и анекдоты, которые стоит рассказать друзьям и коллегам!

10 свежих анекдотов и шуток, дарящих позитив

— Сегодня на улице я был свидетелем, как мужик разговаривает со своей собакой. Было видно, что он думает, будто пес его понимает! Пришел домой, рассказал коту, долго смеялись.

 
 
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После трудного рабочего дня нет ничего лучше, чем прийти домой, вкусно поужинать и расслабиться. А потом можно и с друзьями встретиться, чтобы поделиться...

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