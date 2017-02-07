По сути настоящий интеллигент — это английский джентельмен, но нашего замеса! И хоть ему и близко крепкое народное словцо, выпустить его из себя интеллигент не торопится. Он тонок, он использует метафоры и эвфемизмы, но ведь… всё равно же всё понятно, правда?

Фактрум приглашает читателя подшутить на интеллигенцией.































