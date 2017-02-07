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8 правил настоящего интеллигента
08.02.2017 12:14 — Калейдоскоп | Фактрум
По сути настоящий интеллигент — это английский джентельмен, но нашего замеса! И хоть ему и близко крепкое народное словцо, выпустить его из себя интеллигент не торопится. Он тонок, он использует метафоры и эвфемизмы, но ведь… всё равно же всё понятно, правда?
Фактрум приглашает читателя подшутить на интеллигенцией.
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Интеллигенция — понятие, возникшее в советском союзе как обозначение представителей «интеллектуальных» профессий и противопоставление рабочему классу.
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