﻿ Десятка анекдотов про путешественников, над которой нельзя не похохотать. 21.by
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Десятка анекдотов про путешественников, над которой нельзя не похохотать

08.02.2017 12:27 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для читателя прекрасные анекдоты про незадачливых туристов, чтобы вы вдоволь посмеялись над ними!

Десятка анекдотов про путешественников, над которой нельзя не похохотать

— Алло, Галя, а ты где хочешь побывать: на море или в лесу?
— Ой, ну конечно на море, Гриша! А ты что, путевки берешь?
— Да нет, выбираю освежитель воздуха для туалета…

 
 
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Все люди с нетерпением ждут отпуска на работе, чтобы поехать куда-нибудь и отдохнуть. Но стоит грамотно выбирать тур и не забывать нужные вещи, иначе можно...

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