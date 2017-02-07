Фактрум собрал для читателя прекрасные анекдоты про незадачливых туристов, чтобы вы вдоволь посмеялись над ними!





— Алло, Галя, а ты где хочешь побывать: на море или в лесу?

— Ой, ну конечно на море, Гриша! А ты что, путевки берешь?

— Да нет, выбираю освежитель воздуха для туалета…