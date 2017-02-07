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89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

08.02.2017 13:10 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем фотографиями очаровательного пожилого мужчины, знающего толк в моде!

Несколько лет назад Али приехал в Германию из Турции, чтобы работать врачом. Но страсть к моде пересилила, и он стал работать портным.

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм
Источник фотографий: Alioutfit.tumblr.com

Сегодня у него собственное ателье, куда он каждый день отправляется в новом костюме.

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

Али говорит, что он просто не может позволить себе выглядеть плохо в глазах клиентов. А они, смотря на его костюмы, соглашаются со всеми его предложениями.

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм

 
 
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