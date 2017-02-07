|
89-летний портной каждый день надевает на работу новый великолепный костюм
08.02.2017 13:10 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум делится с читателем фотографиями очаровательного пожилого мужчины, знающего толк в моде!
Несколько лет назад Али приехал в Германию из Турции, чтобы работать врачом. Но страсть к моде пересилила, и он стал работать портным.
Сегодня у него собственное ателье, куда он каждый день отправляется в новом костюме.
Али говорит, что он просто не может позволить себе выглядеть плохо в глазах клиентов. А они, смотря на его костюмы, соглашаются со всеми его предложениями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Считаете, что вы красиво и стильно одеваетесь? Подождите делать такие выводы, пока не увидите наряды немецкого портного по имени Али! Этот симпатичный дедушка...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии