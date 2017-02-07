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Чудесные анекдоты, после прочтения которых вы будете смеяться без остановки
08.02.2017 13:21 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум желает читателю всегда быть в центре внимания, поэтому и рассказывает изумительные анекдоты!
— Алло, дорогая, у нас сегодня мероприятие на работе, можно меня попозже принесут?
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Давно замечено, что людям с хорошим чувством юмора намного проще завести новые знакомства и понравится окружающим. Ещё бы, кому же будет не по душе обаятельный...
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