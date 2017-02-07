Фактрум делится с читателем некоторыми советами, выполняя которые вы сможете стать настоящим мастером!





Найдите задачу для своей жизни

Первый шаг на пути к совершенству — понять что такого уникального вы можете предложить миру и поверить в свои силы. Вместо того, чтобы стоять в очереди на работу среди специалистов в популярной области, стоит найти нишу, где вы сможете проявить все свои знания и лидерские качества.

Используйте злость как мотивацию, если кто-то преграждает вам дорогу к намеченной цели или навязывает неправильный путь.

Не забывайте про свои детские увлечения. Детское хобби может быть сигналом, на который стоит обратить внимание, ведь ребёнок несознательно выбирает то, что ему по душе и может стать делом всей его жизни.

Найдите для себя идеальный способ обучения

Если вам тоскливо сидеть в аудитории и слушать преподавателя, то отправляйтесь изучать профессию самостоятельно. Да, будет нелегко на первых порах, но со временем приходит опыт, которых сделает вас асом.

Если вы сами сможете разобраться в том, как все происходит в выбранной вами профессией, то это отлично. Наблюдая за людьми, можно получить необходимые знания.

Выполняя одни и те же действия раз за разом, мы оттачиваем свои навыки. Повторение способствует укреплению связей нейронов, которые играют ключевую роль в запоминании последовательности действий и их применении на практике.

Не надо бояться пробовать что-то новое. Вы не сможете понять, что вам по душе, пока не попробуете это. Приходя на новую работу, не стоит откладывать обучение новым навыкам.

Следует ставить обучение выше денег, чтобы меньше зависеть от других. Часто высокооплачиваемая работа не оставляет времени для обучения и тренировок и требует от вас большое количество времени на удовлетворения интересов других людей, а не ваших собственных.

Действуйте методом проб и ошибок

Люди всегда лучше учатся на своих ошибках, а не на чужих. Стоит пойти по своей собственной дороге, нарабатывая опыт и создавая свой собственный стиль обучения.

Слушайте своего наставника

Самое эффективное обучение построено на хороших отношениях между учителем и учеником. Надо выбрать одного наставника, который будет давать вам знания, а не тратить время на нескольких.

Необходимо обращать внимание на то, как ваш учитель ведет себя с другими подопечными. Чем он требовательнее к ним, тем больше знаний и пользы он принесет вам.

Развивайте свои социальные навыки

В процессе обучения вам необходимо будет взаимодействовать с другими людьми, поэтому так важно владеть навыками общения. Окружающие вас люди охотнее откликнутся на просьбу о помощи, если вы сможете её грамотно и вежливо озвучить.

Так же не стоит воротить нос от людей, стоящих у власти. Помните, что они могут помочь вам в получении необходимых знаний и хорошего места работы. Не пренебрегайте и собственным имиджем в глазах других людей. «Весь мир театр, и люди в нем — актеры», поэтому вы можете смело надевать разные маски в зависимости от ситуации.

Не бойтесь мыслить нестандартно

После окончания своего обучения человек старается следовать всем правилам, усвоенным в процессе. Но ключ к настоящему профессионализму — это смелость в принятии важных решений и отрицание консервативного подхода.

Меняйте свой угол зрения на обыденные ситуации, это поможет вам смотреть на них по-другому, добиваясь отличных результатов.

Помните, что нетерпеливость — главный враг творчества. Найдите свой путь и терпеливо идите по нему.

В равной степени цените отвлеченные и технические знания

Полёт фантазии при разработке новых технологий так же важен, как и технические навыки. Но избегайте зацикливания на решении технических вопросов, это убивает возможность увидеть возникающие проблемы целиком.

Не бойтесь доверять своей интуиции

Если бы Альберт Эйнштейн увлекался только опытами, то он никогда бы не стал великим физиком-теоретиком. Он предпочел размышлять о сути вещей, доверяя лишь самому себе. Например, теорию относительности он вывел, когда размышлял о взаимоотношениях мужчин и женщин.

Поэтому не стоит бояться своих мыслей на ту или иную тему, они могут натолкнуть вас на величайшее открытие. Но не забрасывайте свое обучение, стать профессионалом возможно лишь при помощи тысячи часов практики и теории.