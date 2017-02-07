Фактрум хочет рассказать читателю новости, о которых вы наверняка не знали!

Пустыни наступают

Площадь пустынь с каждым годом только увеличивается. За последние 117 лет пустыня Сахара расширилась в южном направлении на 250 километров и стала занимать площадь в почти шесть тысяч квадратных километров.

Заболеваемость раком снижается

За прошедшие двадцать лет количество заболевших раком уменьшилась на 20% и продолжает падать!

Пальмовые плантации увеличиваются

Пальмовое масло — один из самых вредных продуктов для человека, тем не менее плантации масличных пальм только разрастаются из-за вырубки тропических лесов.

Эффект Флина

Удивительно, но ученые никак не могут объяснить причину того, что средний показатель IQ человека увеличивается на три пункта за год.

Африка испытывает подъём

Сегодня Африка считается самым быстро развивающимся регионом в мире. На самом деле, даже в самых бедных странах не всё так плохо. В заблуждение людей вводят организации, которые собирают деньги для голодающих детей, ведь невозможно получить большую сумму, не показав фотографии бедных ребятишек.

В Катаре есть смертоносный стадион

Несколько журналистов были помещены в тюрьму из-за того, что осмелились сделать репортажи о строящемся стадионе. В ходе его возведения погибло более тысячи человек — иммигрантов из Азии, чьи условия труда можно считать по-настоящему рабскими.

Бизнес на крови

В Индии фермер Папу Ядхав держал на своей ферме множество рабов и принуждал их два раза в неделю сдавать кровь, которую он сбывал за большие деньги. Этот ужасный бизнес был на плаву два года, и в него было вовлечены работники больниц.

В Мексике идут картельные войны

За последние 17 лет более пятнадцати тысяч простых мексиканцев были убиты в ходе столкновения между местными наркокартелями.

Пчёлы умирают

Во всём мире стремительно уменьшается численность пчёл. Это может привести к серьезным экологическим проблемам.

Антибиотики стали не столь эффективными

Многие люди предпочитают лечить болезни при помощи антибиотиков, порой назначая их сами себе без консультации с врачом. Это привело к тому, что бактерии мутировали и стали более устойчивыми к воздействию лекарств.

Обманы в Интернете

Сегодня большинство комментариев, отзывов и новостей в социальных сетях и на форумах пишут люди, которым платят за распространение рекламы крупные компании.

Компьютеры стали умнее

Современные компьютеры способны к самообучению и перепрограммированию. Не так давно искусственный интеллект от Google смог обыграть человека в игре Го. Раньше считалось, что компьютер не способен просчитать все варианты ходов в этой игре и выиграть.

Увеличилось число беженцев

За последний год число людей, бегущих из своей страны со сложной политической или военной ситуацией, стремительно растет. Взять хотя бы Сирию, где почти четыре миллиона человек либо бежали из страны, либо были убиты в ходе военных действий.

Растет число самоубийств среди военных

Сегодня в британской армии больше солдат умирает не на поле боя, а совершив суицид. И в других армиях по всему миру замечена та же жуткая статистика.

Рабство процветает

На данный момент в мире насчитывается почти тридцать миллионов рабов. А это в несколько раз больше, чем за всю прошедшую историю человечества!

Создание колтановых копей

При производстве современных смартфонов используют колтан. Эта руда добывается в глубоких шахтах на руандийской границе, где гибнет множество людей из-за ужасающе бесчеловечных условий труда.

Появление автономных автомобилей

Автомобили с автопилотом способствуют уменьшению числа аварий с летальным исходом или тяжелыми травмами.

Возраст преступников снижается

За последнее время от рук малолетних преступников погибает всё больше людей. Они чувствуют себя безнаказанными, поскольку наказания для несовершеннолетних мягче.

Детей могут делать на заказ

В Индии и Китае люди не столь критично относятся к генетическим модификациям и корректировке генов, поэтому существует вероятность, что скоро в этих странах будут появляться младенцы, созданные на заказ.

Ядерная энергетика стала безопаснее

Современные методики получения ядерной энергии стали более чистыми и безопасными. Но люди насторожено продолжают относиться к ней из-за трагедий в прошлом.

Проблема коровьих газов

Как бы смешно это не звучало, но коровы ответственны за разрушение озонового слоя. Она вырабатывают 18% от всех парниковых газов в мире, что значительно больше, чем выбросы автомобилей по всей планете.