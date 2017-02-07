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Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!

08.02.2017 15:49 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум решил показать читателю фотографии удивительных растений, в которых можно заподозрить вмешательство Фотошопа, но в них абсолютно точно нет!

Орхидея обезьянья дракула. Говорящее название

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Hdwallpaper4u.com

Орхидея фаленопсис очень похожа на птицу, распахнувшую крылья

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Matsuinursery.com

Эти итальянские орхидеи выглядят точь-в-точь как маленькие человечки в шляпах

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Press1.de

Психотрия Элата имеет и другое название — «Жаркие губки»

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Ggpht.com

Орхидея танцующие девочки — ещё одно растение со спрятанными человечками

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Alibabuy.com

Очень забавная орхидея шмель-хохотун

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Pinimg.com

Ангулоя одноцветковая таит в себе младенцев в колыбельках

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Funtime.ge

Цветок-попугай

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Ssl-images-amazon.com

Эти львиные зевы немного пугают, их цветы имеют форму человеческого черепа

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Blogspot.com

Цветы орхидеи Калеана похожи на фиолетовых уточек

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Wildwildworld.net.ua

Этот цветок орхидеи спрятал внутри себя настоящего тигра

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Exopoint.ru

Это не инопланетянин! Это Кальцеолярия одноцветковая

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Funtime.ge

Орхидея, чье полное название можно перевести, как «Цветок ангела»

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Wp.com

Внутри перистерии высокой затаился белый голубь

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Alibabuy.com

Похожий на танцующую балерину цветок орхидеи

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!

Летящая птица — цветок хабенарии радиата

Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!

 
 
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Иногда даже в самых обычных вещах, окружающих нас, можно увидеть что-то необычное. Вот взять хотя бы цветы, в чьих лепестках, кажется, спрятались маленькие...

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