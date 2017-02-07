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Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
08.02.2017 15:49 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум решил показать читателю фотографии удивительных растений, в которых можно заподозрить вмешательство Фотошопа, но в них абсолютно точно нет!
Орхидея обезьянья дракула. Говорящее название
Орхидея фаленопсис очень похожа на птицу, распахнувшую крылья
Эти итальянские орхидеи выглядят точь-в-точь как маленькие человечки в шляпах
Психотрия Элата имеет и другое название — «Жаркие губки»
Орхидея танцующие девочки — ещё одно растение со спрятанными человечками
Очень забавная орхидея шмель-хохотун
Ангулоя одноцветковая таит в себе младенцев в колыбельках
Цветок-попугай
Эти львиные зевы немного пугают, их цветы имеют форму человеческого черепа
Цветы орхидеи Калеана похожи на фиолетовых уточек
Этот цветок орхидеи спрятал внутри себя настоящего тигра
Это не инопланетянин! Это Кальцеолярия одноцветковая
Орхидея, чье полное название можно перевести, как «Цветок ангела»
Внутри перистерии высокой затаился белый голубь
Похожий на танцующую балерину цветок орхидеи
Летящая птица — цветок хабенарии радиата
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Иногда даже в самых обычных вещах, окружающих нас, можно увидеть что-то необычное. Вот взять хотя бы цветы, в чьих лепестках, кажется, спрятались маленькие...
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