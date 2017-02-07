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Китайцы вырастили вертикальный лес, который потрясающе выглядит и очищает воздух
08.02.2017 16:00 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю поближе познакомиться с этим уникальным проектом!
Стефано Боери создал проект двух башен, которые будут построены в Нанкине в 2018 году. На двух небоскребах высотой в 200 и 108 метров планируется высадить более тысячи местных деревьев и около двух с половиной тысяч кустарников.
Согласно плану, все высаженные растения должны вырабатывать более шестидесяти килограммов кислорода каждый день. Это поможет значительно улучшить ситуацию с загрязнением воздуха в Нанкине.
В двухсотметровой башне хотят разместить офисные помещения, несколько музеев и Школу зелёной архитектуры, а в стометровой — комфортабельный отель с большим бассейной на крыше.
Это не первые «зеленые башни», которые будут построены про проекту Боери. Подобные здания, только меньшего размера, уже стоят в Милане и Франкфурте-на-Майне.
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Сегодня проблема загрязнения воздуха в Китае как никогда актуальна. Помочь жителям этой страны согласился итальянский архитектор Стефано Боери, разработавший...
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