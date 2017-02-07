﻿﻿ Китайцы вырастили вертикальный лес, который потрясающе выглядит и очищает воздух. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Китайцы вырастили вертикальный лес, который потрясающе выглядит и очищает воздух

08.02.2017 16:00 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум предлагает читателю поближе познакомиться с этим уникальным проектом!

Китайцы вырастили вертикальный лес, который потрясающе выглядит и очищает воздух
Источник фотографий: Boredpanda.com

Стефано Боери создал проект двух башен, которые будут построены в Нанкине в 2018 году. На двух небоскребах высотой в 200 и 108 метров планируется высадить более тысячи местных деревьев и около двух с половиной тысяч кустарников.

Китайцы вырастили вертикальный лес, который потрясающе выглядит и очищает воздух

Согласно плану, все высаженные растения должны вырабатывать более шестидесяти килограммов кислорода каждый день. Это поможет значительно улучшить ситуацию с загрязнением воздуха в Нанкине.

Китайцы вырастили вертикальный лес, который потрясающе выглядит и очищает воздух

В двухсотметровой башне хотят разместить офисные помещения, несколько музеев и Школу зелёной архитектуры, а в стометровой — комфортабельный отель с большим бассейной на крыше.

Китайцы вырастили вертикальный лес, который потрясающе выглядит и очищает воздух

Китайцы вырастили вертикальный лес, который потрясающе выглядит и очищает воздух

Это не первые «зеленые башни», которые будут построены про проекту Боери. Подобные здания, только меньшего размера, уже стоят в Милане и Франкфурте-на-Майне.

Китайцы вырастили вертикальный лес, который потрясающе выглядит и очищает воздух

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня проблема загрязнения воздуха в Китае как никогда актуальна. Помочь жителям этой страны согласился итальянский архитектор Стефано Боери, разработавший...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Эти цветы похожи на всё что угодно, только не на цветы!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика