Издавна представители народности Баджао проживали в маленьких лодках, перемещаясь в них днем и ночью по течению и зарабатывая на жизнь рыболовным промыслом. За свой кочевой образ жизни эти люди получили прозвище «морские цыгане». Кое-кто из них на протяжении определенного времени был вынужден проводить существенную часть жизни в бегах, поэтому до сих пор многие баджао живут в плавучих деревнях, построенных на коралловых рифах. Сегодня большая часть представителей этого племени все-таки вышла на берег, чтобы обосноваться на небольших островах, но эти люди по-прежнему продолжают совершенствовать свое безупречное знание океана, понемногу приторговывая пойманной рыбой.





Французский фотограф Реанн провел несколько дней в компании морских цыган. По его словам, он навсегда сохранит в глубине души ощущение спокойствия и умиротворения, возникающее среди этих людей, жизнь которых так разнится с нашей, людей, что живут только ради воды и благодаря ей.

Жизнь племени организована вокруг рыбалки, люди здесь не имеют никакого понятия о чтении или письме.





Независимо от возраста, каждый находит свое место в коллективе и участвует в общем деле рыбной ловли.





Морские кочевники баджао не признаются и не принимаются соседними государствами, но подобное положение является следствием их выбора, выбора жить в собственном маленьком раю.





Люди племени Баджао не могут ответить, сколько им лет, они имеют весьма приблизительное представление о концепции возраста, однако время не имеет большого значения: для них важнее то, что происходит в настоящий момент.





Женщины рожают здесь в собственных хижинах на сваях. Большинство людей Баджао появляется на свет, живет и умирает на своей родине.





Младшие дети проводят большое количество времени на лодках, учась нырять или плавать, в то время как достигшие восьми лет баджао уже вовсю заняты охотой.





















Сайт фотографа: rehahnphotographer.com

Текст: Flytothesky.ru