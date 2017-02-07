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6 способов почувствовать себя счастливым

08.02.2017 14:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Что нужно сделать для того, чтобы ощутить себя счастливым? Существуют ли способы целенаправленного достижения счастья? На эти вопросы психологи отвечают утвердительно и приводят 6 советов, которые помогут почувствовать себя счастливее.

6 способов почувствовать себя счастливым

Смакуйте позитив

В детстве многим кажется, что все люди делятся на два противоположных типа: одни поедают вкусные вещи мгновенно, другие предпочитают лакомиться неспешно, смакуя. В психологии существует специальный термин для подобной склонности к смакованию, которая может касаться не только еды, но и любых позитивных моментов. К сожалению, далеко не все умеют смаковать положительные эмоции. Умеете ли вы? Да, если ответите утвердительно на следующие вопросы. Склонны ли вы испытывать удовольствие от предвкушения какого-либо радостного события в своей жизни? Способны ли вы поддерживать и культивировать в себе приятные ощущения? Откладываете ли вы в памяти приятные моменты с целью получения удовольствия от последующих воспоминаний о них?

Научитесь себя ограничивать

Чем недоступнее желаемый объект, тем счастливее вы себя чувствуете, когда его получаете. Удивительно, но такая простая истина очевидна далеко не для всех. Исследования показали, что изобилие чего-то приятного снижает интенсивность вызываемой положительной реакции. В эксперименте одна группа участников была на неделю лишена шоколада, другая же имела к лакомству неограниченный доступ. В качестве контрольной группы использовали людей, которые потребляли сладости в привычном режиме. Получив шоколад, более счастливыми чувствовали себя люди, для которых до этого он был под запретом. Если вы научитесь ограничивать себя в удовольствиях, используя их изредка или только в качестве награды, то они будут приносить вам более интенсивное наслаждение, вызывая устойчивое ощущение счастья.

Ставьте реальные цели

Этот совет требует трезвой самооценки: ваша цель должна соответствовать вашим способностям и возможностям. Установка нереальных целей не способствует достижению счастья. Например, даже если вы очень любите искусство, но при этом являетесь экстравертом, то рисование картин в полном одиночестве не сделает из вас счастливого человека. Соответствие ваших талантов и склонностей поставленным целям – верный ключ к достижению счастья.

Упражняйтесь в вычитании

Все знают, что поднять себе настроение можно, перебирая в памяти позитивные моменты своей жизни. Но что будет в том случае, если вы представите себе, что этих моментов не случилось вовсе? В психологии такой прием называется задачей на вычитание. Ученые провели эксперимент с парами, состоящими в счастливых романтических отношениях. Сначала участников попросили написать о том, как они нашли и полюбили друг друга, а затем описать, как они представляют себе свою жизнь, если бы никогда не встретились. Вернувшись к реальности, испытуемые обнаружили, что их настроение значительно повысилось. Хотите почувствовать себя более счастливым по отношению к определенному событию или человеку — просто представьте себе жизнь, в которой их не случилось вовсе.

Управляйте негативными эмоциями

Эмоциональная стабильность является залогом счастливого самоощущения, что особенно справедливо в отношении тех, кто по жизни склонен к рефлексии. Крайне важно научиться управлять своей реакцией на негативные жизненные обстоятельства. Как это сделать? Сначала постарайтесь абстрагироваться от неприятной ситуации и оценить ее со стороны, как если бы она случилось вовсе не с вами. Не следует зацикливаться на собственных ощущениях, так как это неизбежно приведет к тому, что вы заново испытаете все негативные эмоции. Сконцентрируйтесь на причинах, по которым произошедшее событие так сильно вас расстроило. Так вы сможете объективно оценить ситуацию и оперативно с ней справиться.

Увлекайтесь

Погружение в определенную активность, увлечение работой или каким-либо хобби гарантированно принесут удовлетворение и ощущение счастья. Но для этого увлечение должно отвечать следующим требованиям: соответствовать вашим талантам (действительно подходить вам); выдавать быстрый результат (вы должны видеть прогресс); полностью отвлекать вас от повседневных забот и переживаний.6 способов почувствовать себя счастливым

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Что нужно сделать для того, чтобы ощутить себя счастливым? Существуют ли способы целенаправленного достижения счастья? На эти вопросы психологи отвечают...

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