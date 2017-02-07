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Стояли с дочкой на вокзале и тут она увидела попа
08.02.2017 17:11 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает забавную историю про девочку, которая была обескуражена видом незнакомого дяденьки!
Ждали вчера с шестилетней дочкой электричку на вокзале. Рядом с нам стоял поп, такой… своеобразный. Огромный мужик двухметрового роста с необъятной фигурой и длиннющей бородой. Дочь, разинув рот, разглядывала его. Прошлась мимо пару раз, обошла его по кругу, встала, задумалась. Поп смотрел на всё это с непроницаемым выражением лица.
Затем дочь подбежала ко мне, подергала за рукав и выпалила на одном дыхании:
— Папочка, а почему это у Деда Мороза шуба чёрная? Снегурочка у него умерла, да?
Мы с батюшкой переглянулись да так и свалились на лавочку от смеха. Так он потом ещё и огромную шоколадку моей дочери купил, и благословение нам своё дал.
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Иногда логика малышей просто ставит в тупик их родителей. Ребятишкам порой приходят нам ум такие ассоциации, до которых взрослый бы никогда не додумался!
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