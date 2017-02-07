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Десятка классных анекдотов, помогающая бороться с плохим настроением
08.02.2017 17:23 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю отличное средство от скуки — свежие и уморительные анекдоты!
— Я такая хозяйственная! У меня не то, что цветы цветут, у меня даже хлеб в хлебнице цветет!
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Для того, чтобы избавиться от хандры и апатии, можно заняться чем-то новым. Например, записаться на танцы, сходить в театр или прочитать интересную книгу.
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