Неважно, кто прав, кто виноват, а налаживать отношения с боссом придется именно вам, а не наоборот. Если вы дорожите работой и в ближайшем будущем не собираетесь ее менять, то нужно приложить все усилия, чтобы взаимоотношения начальник-подчиненный не были в тягость ни вам, ни вашему начальству. Итак, если ваши отношения подпорчены, попробуйте воспользоваться нашими советами.





1. Внешний вид. Если на вашей работе существует строгий дресс-код, неукоснительно его придерживайтесь. Будьте опрятны и сдержанны. Ваш рабочий look должен всем своим видом показывать, что вы уважительно относитесь к своей работе и к правилам, которые принято соблюдать в коллективе.

2. Уважительная речь. Ваш босс оценит такое отношение к себе. Даже если он намного моложе и, как вам кажется, намного глупее вас, не стоит проявлять дерзость в любом ее проявлении.

3. Пунктуальность. Если имеется неразрешенный конфликт, лучше не лезть лишний раз на рожон и опаздывать на работу. К тому же, прогул без уважительных на то причин может стать отличный поводом для начальства, чтобы вас уволить.

4. Меньше жалуйтесь. Никто не любит людей постоянно ноющих и с вечно кислой физиономией. Будьте на позитиве, поделитесь хорошим настроением с окружающими, и наверняка их отношение к вам станет более доброжелательным.

5. Не участвуйте в конфликтных ситуациях и не сплетничайте. Если ваши интересы никоим образом не ущемляются, то причин принимать участие в конфликте попросту нет. Занимайте нейтральную позицию. Примерять на себя роль миротворца тоже не стоит — дело это весьма неблагодарное.

6. Высказывайте свое мнение. Не надо бояться того, что ваши идеи или позицию не поддержат. Лучше быть личностью со своей позицией в любом даже самом незначительном вопросе, чем прослыть человеком бесхарактерным и ведомым. Рано или поздно босс оценит вашу инициативность и в дальнейшем будет учитывать ваше мнение.

7. Делайте свою работу хорошо. Это, пожалуй, одна из самых главных рекомендаций! Чтобы уменьшить количество поводов для того, чтобы к вам могли придраться, делайте работу вовремя и качественно.

8. Похвала. Чтобы ни говорили, похвалу любят все. Без излишней навязчивости в непринужденной форме похвалите босса. Например, можно невзначай отметить, что его идея о создании какого-нибудь нового проекта оказалась очень удачной. Во избежание недоразумений, похвала должна касаться исключительно рабочих моментов.

Надеемся, наши советы помогут вам наладить отношения с боссом и обрести гармонию в коллективе!

Текст: Flytothesky.ru