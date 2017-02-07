Вспоминается анекдот: «Курение на заправке избавит вас от этой привычки навсегда». Желающих бросить курить действительно очень много, но этот способ уж очень радикален. Сегодня представляем три популярных метода борьбы с привычкой курения из интернета. Давайте разберемся, какие из них действительно эффективные, а какие не стоят вашего внимания или даже опасны для здоровья.





Метод 1. Полоскание рта молоком перед курением

Голландские ученые доказали, что выкуривая сигарету после несколько глотков молока, курильщик получает в «награду» рвотный рефлекс, так как молоко усиливает горечь сигаретного дыма. Однако использовать следует исключительно натуральное молоко, ведь пастеризованное такими свойствами не обладает.

Метод 2. Выкуривание сигареты со стороны фильтра

Вдыхаемый табачный дым будет иметь вкус горечи и жженой пластмассы. Это вызовет сильнейший кашель и тошноту, и таким образом у вас отпадет всякое желание курить дальше.

Метод 3. Обертывание пачки сигарет коричнево-зеленой бумагой.

Такой оттенок, по мнению австралийских ученых, должен вызвать у курильщика отвращение к курению, поскольку ассоциируется с цветом смерти.

Проанализируем эти методы с точки зрения удобства, безопасности и эффективности. Начнем в обратном порядке.

Итак, обертывание пачек коричнево-зеленой бумагой — метод довольно удобный и абсолютно безопасный для организма. Но вот эффективность его оставляет желать лучшего. Проведенные исследования в нашей стране показали, что такой цвет не вызывает у людей никаких ассоциаций со смертью или болезнями. Некоторые считают его даже очень-таки приятным для зрения.

Что касается метода выкуривания сигареты со стороны фильтра, запомните, этот способ использовать категорически запрещено! Из-за вдыхания в легкие продуктов горения, химических опасных веществ, возможны такие последствия, как ожоги ротовой полости, помутнение сознания, приступы астмы, сердечные приступы. Кроме того, такой метод оказался неэффективным — ни один доброволец, который воспользовался им, к сожалению, курить не бросил.

А вот полоскание рта молоком перед курением — действительно действенный метод. Молоко изменяет вкус дыма, делает его неприятным, раздражающим. Кроме того, молоко в совокупности с никотином может влиять на общее состояние человека, вызывать небольшую тошноту. Регулярное применение метода способствует выработке рефлекторного отказа от курения. Невзирая на то, что пользоваться таким методом довольно неудобно (особенно в общественных местах), это абсолютно безопасно для здоровья.

От любой пагубной привычки можно избавиться, если сильно этого захотеть. Постарайтесь найти свою личную мотивацию и вы сможете забыть о курении раз и навсегда!

Текст: Flytothesky.ru