Сегодня мы поговорим о том, какие виды спорта подходят тому или иному знаку зодиака, чтобы занятия оказывали не только пользу для здоровья, укрепляли ваше тело, но и приносили моральное удовлетворение.





Овен

Овны — натуры взрывные, нетерпящие монотонности и однообразия. Любят соревноваться. Для них прекрасным решением станут такие виды спорта, как конный спорт, настольный теннис, командные спортивные игры.

Телец

Телец — очень сильный и волевой знак зодиака, и в физическом плане тоже. Больших успехов Тельцы могут добиться в дзюдо, фехтовании, шахматах, бодибилдинге, метании молота и копья.

Близнецы

Для этого знака зодиака главнее всего постоянно быть в движении. Близнецы просто не могут долго сидеть на месте, такой уж у них характер. Для них прекрасным вариантом поддержания тела в форме станут занятия волейболом, футболом, горнолыжным спортом, катанием на коньках или роликах.

Рак

Раки очень уравновешенные личности, которые с легкостью концентрируются. Обратите внимание на такие виды спорта, как скалолазание, плавание, греблю, велоспорт.

Лев

Львы — самые настоящие фанфароны. При выборе вида физических нагрузок для этого знака зодиака не последнюю роль играет эстетический момент. Львам понравиться заниматься конным спортом, гольфом, спортивной акробатикой.

Дева

Девы — большие трудяги. Они привыкли добиваться успеха

в любом деле, за которое берутся. Для них отличным видом спорта может стать многоборье, а также стрельба.

Весы

Весы любят зрелищные виды спорта. Футбол, акробатический рок-н-ролл, фигурное катание должны прийтись по вкусу привередливым Весам.

Скорпион

Скорпионы — невероятно сильные и физически выносливые. Часто добиваются выдающихся результатов в разнообразных боевых искусствах, гиревом спорте, конькобежном спорте, футболе.

Стрелец

При выборе спорта для Стрельца нужно понимать, что этот знак самый активный среди всех знаков зодиака. Стрельцы любят играть в команде, а еще больше любят командовать командой. Хоккей, гандбол, волейбол, гандбол — то, что им нужно.

Козерог

Козероги отличаются крепким здоровьем и часто имеют атлетическое телосложение. Им понравится заниматься водным поло, велоспортом, бадминтоном, биатлоном, а также другими зимними видами спорта.

Водолей

Водолеи — личности неординарные, которые любят выделяться из серой массы. Для этого знака зодиака идеальными выбором вида спорта станут спортивные танцы, футбол, легкая атлетика.

Рыбы

Часто Рыбы не отличаются крепким здоровьем, поэтому для его укрепления Рыбкам следует заняться зимними видами спорта. Также представителям данного знака зодиака придутся по вкусу занятия шахматами, плаваньем, бильярдным спортом.

Текст: Flytothesky.ru