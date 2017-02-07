Страсть — крайне хрупкое чувство, которое нужно беречь. Часто случается так, что со временем семейные пары где-то ее утрачивают. Вместо безудержного секса, пылких отношений и всего того, что мы понимаем под слово «страсть», приходит в лучшем случае совместный просмотр телевизионных передач, а в худшем — полная отчужденность друг от друга. Вдруг вы понимаете, что ваши отношения уже не так красочны, как когда-то, ваш мужчина уже не такой желанный, как в былые времена, а на секс просто нет настроения. В чем причина таких кардинальных перемен? Как вернуть отношениям утраченную с годами страсть?





1. Романтический вечер. Забудьте на пару часов обо всех бытовых проблемах, выключите телевизор, компьютер, телефон и все средства связи с внешним миром. Изысканная музыка, свечи, легкий ужин и все вытекающие из этого последствия — вот, что сейчас вам нужно!

2. Совместный туристический поход. Почему бы и нет! Поверьте, все те проблемы, с которыми вы столкнетесь во время похода, сблизят вас, вы научитесь доверять друг другу.

3. Совместный поход в секс-шоп. Нужно научиться говорить со своим партнером о своих сексуальных желаниях. Для ваших чувств другой жизни не будет! Прекратите стесняться – и бегом за секс-игрушками!

4. Сексуальное белье. Проведите ревизию в своем шкафу. Выбросите старые и потерявшие форму бюстгальтеры и трусики. Надев на себя красивое кружевное белье, вы начнете чувствовать себя желанной и привлекательной. Ваш благоверный наверняка оценит такую перемену в вашем гардеробе.

5. Интимная переписка. Поверьте, это очень заводит! Когда ваш муж будет на работе, напишите ему пару пикантных смс – и вечером он на всех парах будет мчаться домой!

6. Поход в кино на последний ряд. Вспомните молодость — отправляйтесь в кинотеатр на места для поцелуев. Выбор фильма здесь совершенно не важен!

7. Больше комплиментов любимому. Почему-то принято считать, что именно мужчины должны делать комплименты своим дамам. А ведь представители сильного пола тоже любят, когда им уделяют знаки внимания, хвалят и делают комплименты.

8. Ролевые игры. Вариантов таких «игр» огромное множество. Если вы последовали вышеприведенному совету и научились говорить с любимым о своих сексуальных вкусах, то вам не составит труда узнать, какую сексуальную фантазию он бы хотел воплотить в вашу интимную жизнь.

9. Совместные интересы. Общее дело сближает — и это факт! Запишитесь в школу танцев или введите за правило каждое утро начинать с пробежки. Как вариант, купите велосипеды и по воскресеньям устраивайте велозабеги.

10. Романтическое путешествие. Если вам позволяют финансы, отправьте детей к бабушкам-дедушкам, а сами берите отпуск и отправляйтесь отдыхать от всех бытовых проблем.

Наслаждайтесь друг другом, любите друг друга и будьте счастливы!

Текст: Flytothesky.ru