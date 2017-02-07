Фактрум рассказывает забавную и немного пугающую историю про молоденькую практикантку и слишком уж циничного врача.





Одна моя знакомая по имени Катя училась на врача и во время прохождения практики направили её в местную большую больницу в хирургическое отделение. Там Катя ассистировала главному хирургу во время операций, инструменты всякие подавала, отрезанное принимала…

И как-то попала к ним нас стол с аппендицитом довольно толстая женщина. Ну, главный хирург сделал свою работу, в кишочках покопался, ненужное аккуратно отрезал, всё чин по чину. Уже в конце образовалась небольшая проблема: один из многочисленных пластов жира пациентки никак не хотел помещаться на своём месте. Хирург уже весь измучился, и так его прикладывает, и эдак, не лезет — и всё!

Тут он со словами: «Ай, да ну и чёрт с ним!» отрезает полностью этот кусок, поворачивается к Кате и кидает его на специальный поднос.

— На! Дома картошечку пожаришь! — с улыбкой сказал хирург.

Приводили Катю в чувства всем отделением…