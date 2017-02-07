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Свой первый день практики молодая медсестричка не забудет никогда

08.02.2017 18:15 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает забавную и немного пугающую историю про молоденькую практикантку и слишком уж циничного врача.

Свой первый день практики молодая медсестричка не забудет никогда

Одна моя знакомая по имени Катя училась на врача и во время прохождения практики направили её в местную большую больницу в хирургическое отделение. Там Катя ассистировала главному хирургу во время операций, инструменты всякие подавала, отрезанное принимала…

И как-то попала к ним нас стол с аппендицитом довольно толстая женщина. Ну, главный хирург сделал свою работу, в кишочках покопался, ненужное аккуратно отрезал, всё чин по чину. Уже в конце образовалась небольшая проблема: один из многочисленных пластов жира пациентки никак не хотел помещаться на своём месте. Хирург уже весь измучился, и так его прикладывает, и эдак, не лезет — и всё!

Тут он со словами: «Ай, да ну и чёрт с ним!» отрезает полностью этот кусок, поворачивается к Кате и кидает его на специальный поднос.

— На! Дома картошечку пожаришь! — с улыбкой сказал хирург.

Приводили Катю в чувства всем отделением…

 
 
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Чтобы выучиться на врача, нужно усердно учить теорию и заниматься практикой. Главное, чтобы наставник попался хороший, который и совет даст, и поддержит...

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