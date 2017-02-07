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Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр
08.02.2017 18:07 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю по-новому взглянуть на современное общество, показанное Вероникой Гешиской.
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Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр
Вероника Гешиска взяла на себя смелость сделать проект, используя в нем старые фотографии, дополненные небольшими деталями. Получающиеся в результате...
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