﻿ Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр. 21.by
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Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

08.02.2017 18:07 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю по-новому взглянуть на современное общество, показанное Вероникой Гешиской.

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр
Все изображения в посте: © Weronikagesicka.com

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

Польская художница издевается над слащавыми американскими фото 50-х годов, превращая их в полный сюр

 
 
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Вероника Гешиска взяла на себя смелость сделать проект, используя в нем старые фотографии, дополненные небольшими деталями. Получающиеся в результате...

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