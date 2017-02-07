Спокойствие, только спокойствие!

Кто, как не в меру упитанный мужчина с непоколебимой уверенностью в себе и передовым техническим оснащением за спиной, способен преподать нам настоящие уроки жизненной мудрости? На самом деле, истории о Карлсоне — отличный пример исключительно полезной литературы. Веселый и дружелюбный главный герой лихо и непринужденно закладывает в сердце своего приятеля Малыша самые настоящие позитивные психологические установки. А ведь тот самый Малыш, наш «внутренний ребенок», таится в сердце любого человека. Чему же задорный толстячок с пропеллером может научить каждого из нас?





1. Всегда чувствовать себя на высоте.

— А в каком возрасте бывает расцвет сил?

— В любом! — ответил Карлсон с довольной улыбкой. — В любом, во всяком случае, когда речь идет обо мне. Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил!

2. Видеть скрытую от глаз большинства красоту.

С крыши, разумеется, звезды видны лучше, чем из окон, и поэтому можно только удивляться, что так мало людей живет на крышах.





3. Знать себе цену.

— Вот ты умеешь считать. Прикинь-ка, сколько стоят мои большие пальцы, если всего меня оценили в десять тысяч крон.





4. Четко анализировать ситуацию и просчитывать все возможные риски.

Вскоре он вернулся, сжимая в руке вставные челюсти дяди Юлиуса.

— Ну что ты, Карлсон! — ужаснулся Малыш. — Зачем ты их взял?

— Неужели ты думаешь, что я могу доверить свои карамельки человеку с зубами! — сказал Карлсон.

5. Знать, что значит быть по-настоящему счастливым человеком.

— Наверно, у него ореховая скорлупа набилась в ботинки, а в волосах застряли вишнёвые косточки. Это не так уж приятно!

— Пустяки, дело житейское, — успокоил Малыша Карлсон. — Если человеку мешает жить только ореховая скорлупа, попавшая в ботинок, он может считать себя счастливым.

6. Находить в любой ситуации положительные моменты.

— О боже праведный! — воскликнула фрекен Бок. Она поглядела на Карлсона, потом на пустой поднос. — После тебя мало что остаётся, — сказала она.

Карлсон соскочил на пол и похлопал себя по животу.

— После того, как я поем, остаётся стол, — сказал он.





7. Рационально расставлять приоритеты.

— Пока еще рано спать. Сперва мы позабавимся. Я не согласен скучать, лежа в постели. Там тоже есть чем заняться. Можно есть бутерброды с жирной колбасой, можно играть в «мешок», можно устроить подушечную битву. Мы начнем с бутербродов.

8. Уметь достойно переживать трудные моменты.

— Неприятности — это пустяки, дело житейское, и расстраиваться тут нечего!





9. Умело манипулировать логическими приемами.

— Я сказала, отвечай — да или нет! На простой вопрос всегда можно ответить «да» или «нет», по-моему, это не трудно! — завопила фрекен Бок.

— Представь себе, трудно, — вмешался Карлсон. — Я сейчас задам тебе простой вопрос, и ты сама в этом убедишься.

Вот, слушай! Ты перестала пить коньяк по утрам, отвечай — да или нет?





10. Талантливо обыгрывать любую ситуацию.

— Чтобы ты не упал в обморок, — объяснил Карлсон и придвинул к себе третью плюшку Малыша. Тебе больше нельзя съесть ни кусочка, ты можешь тут же умереть. Но подумай, какое счастье для этой бедной маленькой плюшечки, что есть я, не то она лежала бы здесь на ступеньке в полном одиночестве, — сказал Карлсон и мигом проглотил ее.

11. Оставаться способным замечать в привычном удивительные мелочи.

И вообще, станут ли взрослые обращать внимание на какой-то там крошечный домик, даже если и споткнутся о него?





12. Трезво оценивать собственную пунктуальность.

— Я прилечу за тобой приблизительно часа в три, или в четыре, или в пять, но ни в коем случае не раньше шести, — сказал ему Карлсон.

Малыш так толком и не понял, когда же, собственно, Карлсон намеревается прилететь, и переспросил его.

— Уж никак не позже семи, но едва ли раньше восьми… Ожидай меня примерно к девяти, после того как пробьют часы.

Текст: Flytothesky.ru