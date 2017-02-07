Любопытство – это типичная человеческая черта. Именно поэтому мы всегда автоматически хотим нажать на кнопку, на которой большими буквами написано «Нажимать запрещено». А когда что-то находится под усиленной охраной, мы просто инстинктивно знаем, что там прячут нечто чертовски интересное.

1. Секретные архивы Ватикана





Многие люди (к счастью для них) до сих пор не знают о строжайше охраняемой территории в Ватикане, куда могут попасть только избранные. Там, на полках общей длиной в 52 мили (83 км), лежат архивы и тщательно стерегутся швейцарской гвардией. Что же конкретно находится в этих архивах? Важные и бесценные исторические документы: например, бумаги, касающиеся отлучения Мартина Лютера, записи судебных процессов над тамплиерами и письма к папам от таких людей, как Мария Стюарт и Микеланджело.

2. Дата-центр Белые Горы Пионен





Проект Wikileaks является одним из самых известных источников сверхсекретной информации в мире, потому в 2010 году они перенесли свои серверы в сверхбезопасное и мощно охраняемое подземное помещение под Стокгольмом. Бункер был построен в 1943 году, и по-прежнему выглядит так, как и должно выглядеть бомбоубежище – каменные стены и стеклянные надстройки-комнаты. Типичное логово суперзлодеев!

3. Гуантанамо





Гуантанамо – это не только старейшая из зарубежных баз Америки, но и единственная на территории коммунистического государства, а точнее – на территории, арендованной у Кубы. Базу начали использовать как тюрьму для подозреваемых в терроризме только в 2002, и через год там уже содержалось 684 человека. Самому младшему заключенному было всего 14 лет, а самому старшему – 89. За эти годы Гуантанамо «принимала гостей» из 49 различных стран.

4. Терре-Хот





Эту американскую тюрьму в маленьком и неприметном городке Терре-Хот (штат Индиана) еще называют северным Гуантанамо, и на это есть весьма веские причины. Здесь содержатся наиопаснейшие преступники, потому система охраны в тюрьме считается одной из самых совершенных в мире. Имена людей, находящихся в Терре-Хот, являются государственной тайной; известно только то, что большинство из них граждане США. Гражданские лица в тюрьму вообще не допускаются (за крайне редким исключением адвокатов).

5. База «Мертвая рука» (система «Периметр»)





В 1985 году в разгар холодной войны в СССР была создана система автоматического управления для нанесения и отражения ядерных ударов. В случае уничтожения большей части советского командования, система была бы по-прежнему в состоянии нанести ответный удар, что, скорее всего, привело бы к гибели нашей цивилизации. База «Мертвая рука» всегда оставалась тайной за семью печатями, потому иногда кажется, что она была всего лишь выдумкой.

6. Белый дом





После Великой депрессии система безопасности Белого дома была существенно усовершенствована, хотя туда все равно ухитрялись проникать посторонние. По словам сына Франклина Рузвельта, однажды в дом зашел незнакомец, попросил у президента автограф и удалился. (Кстати, автограф он-таки получил.) А в 1985 году в Белый дом пробрался некий Роберт Латта, воспользовавшись моментом, когда все были заняты церемонией присяги Рональда Рейгана, и в течение 15 минут преспокойно осматривал комнаты.

7. Железная гора

Хранилище «Железная гора» – еще один засекреченный объект с обширной семиуровневой сетью коридоров для размещения ценных вещей, начиная от произведений искусства и до повседневных документов. Это американская коммерческая компания, в 1950-х годах переоборудовавшая старую шахту в округе Батлер (штат Пенсильвания) под фактически огромный сейф для тех, кто может себе позволить прятать здесь свои ценности.

8. Запретный город (Пекин)





Что может быть запретного в китайском дворцовом комплексе в Пекине, если его круглый год посещают миллионы туристов, плюс тут нередко снимают фильмы? Увы, но люди видят только то, что открыто для общественности, включая музеи с богатейшими экспонатами, а все тайное и загадочное естественно находится в герметически закрытых помещениях.

9. Хранилище церкви сайентологии

Согласно официальной версии, подземное хранилище было создано в 1970-е годы в пустыне Нью-Мексико, и должно было быть местом, где адепты церкви могли бы жить и работать, а в случае катаклизмов оно бы стало убежищем для сайентологов. Однако показания тех, кому удалось улизнуть из этого бункера звучат более мрачно. Люди говорили, что им приходилось работать там на износ, имея лишь полчаса в день так называемого «личного времени». Никаких телефонов и никакого общения, но масса надзирателей и охранников, как на объекте самой строгой секретности!

Текст: Flytothesky.ru