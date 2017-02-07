Для кого-то прогнозирование пола будущего ребенка просто интересное времяпрепровождение, а для кого-то — дело принципа. Природа — барышня непредсказуемая, поэтому, естественно, со стопроцентной вероятностью предугадать появление на свет малыша желаемого пола объективно невозможно. Однако многие нынешние папы и мамы готовы поделиться с вами опытом, как им все же удалось зачать желаемого мальчишку или долгожданную девчушку.





Вся суть в том, каким сперматозоидом будет оплодотворена мамочкина яйцеклетка: с Х-хромосомой — ждите девчонку, Y-хромосомой — парня. В мужском семени приблизительно одинаковое количество клеток, которые несут эти гены, поэтому, как видим, шансы пятьдесят на пятьдесят. Статистика показывает, что на сотню девочек рождается приблизительно 110 парней. К тому же число зачатий представителей мужского пола еще больше, но они чаще в силу различных причин гибнут в утробе матери. Вот так природа уравнивает шансы появления на свет малышей разных полов. Однако все зависит не только от будущих пап! Среда влагалища и канала шейки матки мамы играет в этом процессе не последнюю роль, так как от ее состава зависит выживаемость сперматозоидов папы (клетки с Х-хромосомой более «живучие»).

Представляем вам наиболее распространенные способы прогнозирования пола будущего ребенка.

1. Если вы хотите парнишку, то лучше всего осуществлять половой акт в день овуляции, если же девчушку — то за пару дней до (после) нее. Это объясняется тем, что среда влагалища до (после) овуляции имеет кислую природу, что способствует выживанию сперматозоидов-девочек и гибели сперматозоидов-мальчиков.

2. Говорят, что после длительного воздержания в сперме преобладают половые клетки с Х-хромосомой. Частый секс повышает возможность зачатия мальчиков.

3. Диета. Экспериментальным образом доказано, что парам, жаждущим зачать наследника, следует больше потреблять калиево-натриевых продуктов (мясо, бобы, бананы). Если же вы хотите дочь, кушайте богатую на кальций и магний еду (цветная капуста, рыба, молоко, яйца, орехи и т.п.).

4. Молодая кровь. Существует версия, что женская кровь способна обновляться раз на 4 года, мужская же — раз на 3. Ребенок получит в наследство пол того родителя, чья кровь была более молодая на момент оплодотворения.

5. Феномен войны. Статистика показывает, что в период стихийных бедствий, войны, катаклизмов и других негативных факторов рождаемость малышей-мальчиков увеличивается в разы. Конечно, это не совсем является методом планирования пола ребенка, но факт остается фактом.

6. В Китае предугадывать пол малыша по этой таблице – обычное дело. Для того чтобы выяснить, кто у вас появится, достаточно вспомнить дату зачатия и точный возраст мамы на момент зачатия. Точка пересечения на таблице линий от этих показателей и определит пол вашего дитяти.





Как бы там ни было, игры с природой — это всегда «русская рулетка»! Обожайте своего малыша, независимо от его пола, и родная кровиночка ответит вам тем же!

Текст: Flytothesky.ru