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Чертовски смешные анекдоты, приносящие положительные эмоции
09.02.2017 11:07 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя очень классные анекдоты, которые подарят вам несколько приятных минут смеха!
— Вам грибочков положить?
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Если на вас навалились проблемы, то не отчаивайтесь. Всегда можно найти выход, а уж если относиться ко всему с изрядной долей иронии, то жизнь станет намного...
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