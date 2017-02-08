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Чертовски смешные анекдоты, приносящие положительные эмоции

09.02.2017 11:07 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для читателя очень классные анекдоты, которые подарят вам несколько приятных минут смеха!

Чертовски смешные анекдоты, приносящие положительные эмоции

— Вам грибочков положить?
— Нет, спасибо, я грибы только собирать люблю!
— Как пожелаете! Могу и по полу раскидать.

 
 
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