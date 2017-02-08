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Российский художник шокировал мировую общественность, сделав 4 тату… своей кошке

09.02.2017 11:20 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем фотографиями сфинкса Демона. Бедный котик!

Российский фанат татуировок Александр решил сделать своему сфинксу серию татуировок

Российский художник шокировал мировую общественность, сделав 4 тату… своей кошке
Источник фотографий: Dailymail.co.uk

Он дал Демону общий наркоз, чтобы кот не мучился от боли, и приступил к работе

Российский художник шокировал мировую общественность, сделав 4 тату… своей кошке

«Конечно, мне было его жалко. Он же не самостоятельно так решил. Кожа у кота другая, технику нанесения тату пришлось использовать другую.« — говорит сам Александр

Российский художник шокировал мировую общественность, сделав 4 тату… своей кошке

Теперь на боках Демона красуются игральные карты, тюремные башни, портрет какой-то девушки, бутылка водки и сигареты.

Российский художник шокировал мировую общественность, сделав 4 тату… своей кошке

Но большинство людей не поддержало мысль Александра, что тату на коте — это красиво

Бедный, бедный кот. Какого чёрта ты так жесток? Это же ужасно!

Животные не должны иметь татуировки.

Это кошмар! Он должен быть наказан за жестокое обращение с животными.

Позволь-ка мне кое-что сказать! Никто в здравом уме не стал бы делать тату животному! Зачем вообще было это делать? Чтобы стать популярным и удовлетворить своё любопытство? Пойми, животное не может осознать, что с ним произошло. Оно понимает только как жить и любить. И ты должен уважать его чувства! Отвратительно!

Я не активист «Гринписа», но вот что я скажу:
1) Кот не получит никакого удовлетворения от завершенной работы. Он не сможет посмотреть на себя в зеркало и обрадоваться, а потом не побежит показывать другим котам, какой он крутой. Это может удовлетворить только хозяина и тату-мастера.
2) Кот никак не мог сам попросить о тату.
3) Это очень болезненно для кота.
4) Кот вообще не понял, что произошло.
Это простые факты, и только идиот не способен их понять!

Но нашлись и те, кому понравился татуированный сфинкс

Я считаю, что об этом коте его владелец заботиться лучше, чем некоторые люди заботятся о себе.

Это не первый татуированный сфинкс в России. Один парень сделал себе и коту парные татуировки

Российский художник шокировал мировую общественность, сделав 4 тату… своей кошке

 
 
Ссылка на источник 35
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Недавно появившиеся фотографии татуированного кота сфинкса по кличке Демон никого не оставили равнодушными. Его хозяин — российский тату-мастер Александр решил,...

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