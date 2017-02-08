﻿ Этот редчайший «цыплёнок-гот» целиком чёрного цвета, включая внутренние органы и кости!. 21.by
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Этот редчайший «цыплёнок-гот» целиком чёрного цвета, включая внутренние органы и кости!

09.02.2017 11:30 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Редакция Фактрума в изумлении и спешит показать читателю эту невероятную птицу!

Такая порода петухов называется аям чемани, разводят её преимущественно в Индонезии.

Этот редчайший «цыплёнок-гот» целиком чёрного цвета, включая внутренние органы и кости!
Источник фотографий: Boredpanda.com

Чёрный окрас у птиц вызван повышенным содержанием меланина, возникающим из-за генетической мутации.

Этот редчайший «цыплёнок-гот» целиком чёрного цвета, включая внутренние органы и кости!

Переизбыток меланина накапливается в тканях и костях аям чемани уже на стадии эмбрионального развития.

Этот редчайший «цыплёнок-гот» целиком чёрного цвета, включая внутренние органы и кости!

Их мясо и яйца полностью пригодны в пищу. Более того, индонезийцы считают, что чёрные петухи помогают в лечении некоторых болезней.

Этот редчайший «цыплёнок-гот» целиком чёрного цвета, включая внутренние органы и кости!

В Тайланде аям чемани приносят в жертву богам, веря, что это дарует удачу и избавляет от сглаза.

Этот редчайший «цыплёнок-гот» целиком чёрного цвета, включая внутренние органы и кости!

А в европейских странах чёрных петухов и куриц содержат в качестве декоративных птиц.

Этот редчайший «цыплёнок-гот» целиком чёрного цвета, включая внутренние органы и кости!

Этот редчайший «цыплёнок-гот» целиком чёрного цвета, включая внутренние органы и кости!

Этот редчайший «цыплёнок-гот» целиком чёрного цвета, включая внутренние органы и кости!

 
 
Ссылка на источник 20
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