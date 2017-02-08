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Этот редчайший «цыплёнок-гот» целиком чёрного цвета, включая внутренние органы и кости!
09.02.2017 11:30 — Калейдоскоп | Фактрум
Редакция Фактрума в изумлении и спешит показать читателю эту невероятную птицу!
Такая порода петухов называется аям чемани, разводят её преимущественно в Индонезии.
Чёрный окрас у птиц вызван повышенным содержанием меланина, возникающим из-за генетической мутации.
Переизбыток меланина накапливается в тканях и костях аям чемани уже на стадии эмбрионального развития.
Их мясо и яйца полностью пригодны в пищу. Более того, индонезийцы считают, что чёрные петухи помогают в лечении некоторых болезней.
В Тайланде аям чемани приносят в жертву богам, веря, что это дарует удачу и избавляет от сглаза.
А в европейских странах чёрных петухов и куриц содержат в качестве декоративных птиц.
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Наверняка все видели удивительные фотографии белоснежных животных-альбиносов. Но знали ли вы, что в Индонезии есть порода петухов, чье оперение, кровь...
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